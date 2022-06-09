台灣遲不放鬆邊境檢疫 僑胞急跳腳

許多旅客都盼望邊境解封，回到正常的旅行步調。（記者李榮／攝影）

隨著各個學校開始放暑假，許多僑胞都在準備兩年多來第一次的返鄉，但對台灣先前傳出要進一步放寬邊境檢疫、有可能改為「3+4」後，至今遲無下文，急得跳腳。指揮官陳時中8日回應，對於觀光來說，打過疫苗 等條件不用檢疫的「0+7」方式，時機還沒成熟。「3+4」的可能性高，但開放時間沒有確定，並可能會先朝商務客優先放寬。

對此陳時中的說法，不少僑胞感到不解，並質疑既然台灣現在確診的人數非常多，相比起來境外移入個案數量很有限，堅持對海外入境者的隔離實在沒有道理。而台北市長柯文哲也在8日表示，現在台灣確診要「7+7」，可是對所有入境旅客不分青紅皂白隔離七天邏輯奇怪，且在在科學站不住腳。又例如，當天台灣有8萬多人確診，境外移入則才幾十人，他認為邊界管制已經沒意義，「因為裡面比外面還髒」。

「對於政府的管制，實在是看不懂（在幹嘛）。」國民黨中央委員王維就說：「我們都期待疫情 在台灣能有效的控制，人民生命財產損失降最低點，生活能恢復正常。邊境管制能夠在有效的管理下，逐步開放。目前返台的國民或經核准的旅客，必須在上機前48小時的證明PCR檢測是陰性才能登機。另外政府也可以要求旅客具有完整的疫苗注射條件，我相信絕大多數的海外僑胞都具備。」

王維表示，現在在疫情下的台灣本身「就像一個大悶鍋，沒人知道疫情有多深，時間會多久，但是民眾日常作息似乎並未因疫情而有所限制。反而，政府是限制沒有問題的人進入，真是令人費解！」

他認為，如果是談從海外看台灣的防疫 政策，政府根本是「頭痛醫頭 ，腳痛醫腳」，每天就是運用對自己有利的數字來麻醉自己，完全沒有一個完整、嚴謹的政策，「一個全球外匯存底排行第四，貿易量排第16的國家，在防疫措施上居然能夠讓我們全民參加『三搶』活動，『搶口罩，搶疫苗，搶快篩劑』，執政政府在這段期間荒亂無章的防疫政策，不但是令人失望，更是令國際社會驚嘆不已！」

原本準備暑假回台六周的工程師Alan張也說，暑期回台的機票幾個月前就已經預定好，當時認為應該會解封，但沒想到直到現在都還是「7+7」，因此是否出行還在考量之中。他表示，台灣疫情嚴重，不只是回去隔離「被隔得有點莫名其妙」，其實也擔心順利回台後萬一在台確診，未來反而沒法如期返美，影響工作與小孩上學的安排。

民進黨籍僑務委員李漢文則表示，入境旅客和台灣本地的陽性率己經差不多，甚至比台灣本土感染病例還少，似乎可以開放入境、不要再限制了。但是，開放之後旅客數可能會快速成長，造成防疫量能的壓力。她認為，陳時中的考量是國內醫療不能崩潰，才能開放邊境。目前台灣疫情有趨緩下降趨勢，應該已過了高原期，若再繼續下降，沒有意外的話，可能在7月下旬時，入境台灣可以改成3+4，但衛福部還是需要經過審慎整體評估，一切以台灣全體人民衛生安全為第一。

李漢文進一步說，在戰爭時期，民主原則和言論自由都多少會被限制。而這次全球的新冠肺炎疫情肆虐，如同第三次世界大戰，畢竟死亡人數是第一次世界大戰死亡人數加上第二次的死亡人數，所以每個國家都把這次疫情當做是戰爭狀態來對付。疫苗、口罩、醫療器材都在一下之間成了戰備緊急物資。大家都是為了台灣好，「同一個軍隊的人，若有人有什麼不同意見，也應自我克制好好表達，不公開嗆部隊長。台灣防疫工作已經做的很不錯了！」