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誰對決邦塔？加州總檢察長初選競爭激烈

編譯組／灣區7日電
邦塔是加州檢察長選舉中唯一的民主黨籍人士，在州長紐森去年任命他擔任該職位後，正進行他的第一次全州性選舉。(美聯社)
邦塔是加州檢察長選舉中唯一的民主黨籍人士，在州長紐森去年任命他擔任該職位後，正進行他的第一次全州性選舉。(美聯社)

加州檢察長（California Attorney General）選舉可能是今年最激烈並最受關注的州級選舉；初選於7日進行，進入前兩名的候選人預定11月8日決選。低投票率與部分政治手段，可能決定初選投票日哪一名候選人出線，可在11月大選與加州現任檢察長邦塔(Rob Bonta)對決。

邦塔是加州檢察長選舉中唯一的民主黨籍人士，在州長紐森去年任命他擔任該職位後，正進行他的第一次全州性選舉。面對兩名共和黨籍對手為：前聯邦檢察官暨前美國司法部助理部長郝格曼（Nathan Hochman）及去年罷免紐森失敗的私人律師厄爾（Eric Early）。沙加緬度地區檢察官舒伯特（Anne Marie Schubert）則於四年前放棄與共和黨關係，以獨立身分參選。綠黨候選人卡佩洛維茨（Daniel Kapelovitz）也在競選之列。

加州總檢察長辦公室長期以來，既為全國性舞台、也是步往更高職位的踏腳石，包括副總統賀錦麗、美國衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)、前加州州長布朗(Gov. Jerry Brown)等，都曾擔任加州總檢察長。貝西拉在任加州檢察長期間、曾砲轟川普多次；邦塔曾在國家層級倡導生育、LTGBQ權益與加州槍枝管制。

無論黨派為何，前兩名初選得票最多者，將可參加11月加州檢察長選舉。支持邦塔的團體正試圖在加州初選為他加把勁，他們已投入超過100萬元經費，用於對其他候選人的針對性消息傳遞；其中一個由加州監獄看守工會支持的團體發言人人紐曼(Dan Newman)表示，對任何對槍枝暴力、墮胎合法與川普有意見的人來說，邦塔與厄爾是唯一選擇。也批評其他候選人「拒絕表態或透露政黨偏好。」

加州共和黨則稱選舉手段為「骯髒伎倆」(dirty tricks)，追蹤競選活動的無黨派加州政治年鑑「California Target Book 」也將部分選舉手段稱為「詭計多端」(skullduggery)，指出其已成為候選人常見與合法方式。

舒伯特認為，有人希望他退出競選，因為他是最大威脅。關注厄爾是因為他們希望在大選中旗開得勝，厄爾是最保守、右傾的候選人。共和黨籍候選人郝格曼則在此時，將邦塔與面臨罷免選舉的自由派舊金山地區檢察官博徹思(Chesa Boudin)連結在一起。

加州 共和黨 檢察官

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