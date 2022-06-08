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專家：矽谷經濟藏危險 但前景仍好

編譯組／灣區7日電
專家認為，聖他克拉拉縣比其他任何地方，有能力抵抗經濟衰退。圖為聖荷西市中心。(Getty Images)
專家認為，聖他克拉拉縣比其他任何地方，有能力抵抗經濟衰退。圖為聖荷西市中心。(Getty Images)

「燈塔經濟」(Beacon Economics)共同創辦人暨經濟學家桑柏格(Christopher Thornberg)日前在聖荷西州大主辦論壇發表演講時表示，矽谷地區的經濟處於良好狀態，可承受美國迫在眉睫的潛在經濟衰退，但仍面臨許多危險，包括通貨膨脹威脅擴大。

部分經濟專家也表示，美國面臨的重整可能是殘酷的，因為長期通膨導致經濟持續震盪，打擊消費者，並且掏空他們的錢包。桑柏格在經濟論壇指出，他對經濟情況表示擔憂。

美國政府與聯儲局(國家的中央銀行)已注入創紀錄的資金，期以緩解政府下令關閉商業、以遏制新冠病毒傳播所帶來的經濟影響。但是桑柏格認為，政府此舉反而導致經濟過熱，他估算，聯邦政府與中央銀行近年來已共同投入12兆元在國家經濟發展需求。

投入經費包括7兆元的聯邦政府經濟刺激計畫、5兆元的聯儲局「量化寬鬆」(quantitative easing)貨幣政策計畫，包括中央銀行購買市政債券與公司債券等一系列金融資產。桑柏格認為，問題在於新冠病毒爆發後、其實並不需要經濟刺激方案，因為商業關閉之後的失業，並非大規模裁員背後的典型因素。企業通常會因為產品或服務需求減少而裁減員工。疫情導致裁員則來自不同原因。

消費者仍有財務資源以應付用餐、飲酒、零售、旅行與旅館服務等需求。但因為政府下令停止營業，業主不再被允許提供產品與服務，大量商家因此被迫裁員。與消費需求暴跌引發的典型經濟衰退相比，新冠疫情導致需求下降，是導因於商業無法提供服務與產品。桑柏格表示，這是不同類型的商業周期。

此外，聯儲局已開始大幅調高利率，隨著貸款成本提高，此動作可能傷害房市，因為借貸成本太高而抑制經濟活動。理論上，經濟活動減少可能導致價格與通膨放緩。不過桑柏格認為，若經濟衰退降臨美國，相對於整個國家而言，聖他克拉拉縣地區的前景仍是光明的，他表示，比起其他任何地方，矽谷有能力抵抗經濟衰退。

裁員 疫情 矽谷

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