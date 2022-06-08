慈濟首場夏季社區義診 26日登場

慈濟將舉行夏日義診。（北加慈濟提供）

因為新冠肺炎疫情的影響，慈濟密爾比達義診所在停止服務近兩年後，於去年底恢復為低收入、沒保險的民眾的義診服務。服務項目除了原有的牙科及中醫科，並增加了脊椎科與西醫的免費服務。為關心社區民眾的身體健康、推廣正確的保健常識，慈濟北加 州分會醫療團隊宣布，除了固定每個星期一定期在義診所提供的免費服務外，還會不定期在各不同社區提供社區所有民眾義診服務。今年第一場夏季社區義診將於26日（周六）舉行，時間從上午9時至下午3時。

慈濟北加義工林美娟表示，這次是慈濟北加州 分會第24年舉辦社區義診服務民眾，當天會有20多位專業的醫護人員為灣區 的民眾，不分宗教、種族及收入，提供免費的醫療服務，希望能回饋社會，共創健康社區，歡迎灣區民眾踴躍參加。

當日服務項目將包括量血壓、身高、體重，及多位中醫、西醫、牙科、眼科、整椎科等，為大家提供免費醫療諮詢及治療。除了以往牙醫、中西醫、脊椎科、眼科等各科的服務外，還會並有慈濟大愛牙醫醫療車在場服務，讓來參加的民眾，能夠一次享受到多重的資訊和治療。

由於疫情的關係，為了保護民眾及志工的安全，目前慈濟所有的義診活動皆要求看診的民眾預先打電話預約，並且提供疫苗接種的證明。需要服務的民眾請在周一到周四的上午10時至下午3時，打電話（408）964-4560預約。如電話忙線請清楚留下姓名及電話，志工會回撥。義診當天請民眾依照預約的時間前來，屆時並提供疫苗卡，歡迎灣區民眾踴躍利用。

慈濟北加州分會密爾比達服務中心地址為175 Dempsey Road, Milpitas, CA 95035。公車可搭乘47路，到Dempsey Rd/ S. Park Victoria下車。有任何疑問，可洽北加州分會(408) 457-6969，或上網至www.tcnw.org查詢。