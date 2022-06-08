我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山地檢長博徹思遭罷免 亞裔選民：舊金山人受夠了

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

慈濟首場夏季社區義診 26日登場

記者李榮／密爾比達報導
慈濟將舉行夏日義診。（北加慈濟提供）
慈濟將舉行夏日義診。（北加慈濟提供）

因為新冠肺炎疫情的影響，慈濟密爾比達義診所在停止服務近兩年後，於去年底恢復為低收入、沒保險的民眾的義診服務。服務項目除了原有的牙科及中醫科，並增加了脊椎科與西醫的免費服務。為關心社區民眾的身體健康、推廣正確的保健常識，慈濟北加州分會醫療團隊宣布，除了固定每個星期一定期在義診所提供的免費服務外，還會不定期在各不同社區提供社區所有民眾義診服務。今年第一場夏季社區義診將於26日（周六）舉行，時間從上午9時至下午3時。 

慈濟北加義工林美娟表示，這次是慈濟北加州分會第24年舉辦社區義診服務民眾，當天會有20多位專業的醫護人員為灣區的民眾，不分宗教、種族及收入，提供免費的醫療服務，希望能回饋社會，共創健康社區，歡迎灣區民眾踴躍參加。 

當日服務項目將包括量血壓、身高、體重，及多位中醫、西醫、牙科、眼科、整椎科等，為大家提供免費醫療諮詢及治療。除了以往牙醫、中西醫、脊椎科、眼科等各科的服務外，還會並有慈濟大愛牙醫醫療車在場服務，讓來參加的民眾，能夠一次享受到多重的資訊和治療。

由於疫情的關係，為了保護民眾及志工的安全，目前慈濟所有的義診活動皆要求看診的民眾預先打電話預約，並且提供疫苗接種的證明。需要服務的民眾請在周一到周四的上午10時至下午3時，打電話（408）964-4560預約。如電話忙線請清楚留下姓名及電話，志工會回撥。義診當天請民眾依照預約的時間前來，屆時並提供疫苗卡，歡迎灣區民眾踴躍利用。

慈濟北加州分會密爾比達服務中心地址為175 Dempsey Road, Milpitas, CA 95035。公車可搭乘47路，到Dempsey Rd/ S. Park Victoria下車。有任何疑問，可洽北加州分會(408) 457-6969，或上網至www.tcnw.org查詢。

北加 加州 灣區

上一則

舊金山地檢長博徹思 遭罷免

下一則

是喜是憂？博徹思開票派對等結果

延伸閱讀

慈濟眼科醫療車 3小時配鏡…為學生免費提供一站式服務

慈濟眼科醫療車 3小時配鏡…為學生免費提供一站式服務
傑克遜牧師、社區領袖 為博徹思站台

傑克遜牧師、社區領袖 為博徹思站台
羅智強退選成全 灣區藍營僑領批國民黨「沒制度」

羅智強退選成全 灣區藍營僑領批國民黨「沒制度」
華策會任命3高管 加強服務社區

華策會任命3高管 加強服務社區
洛杉磯河流總體規畫曝光 卡諾加公園到長堤全面願景

洛杉磯河流總體規畫曝光 卡諾加公園到長堤全面願景

熱門新聞

25歲的尼泊爾裔男子塔芒遭背後殘忍襲擊搶劫，手機、錢包、褲子、鞋子和長外套都被擄走，他被打得失去知覺、躺在街上。身上只剩下四角內褲、襪子和T恤。（取自捐款頁面）

「外套、鞋子都搶，只剩內褲襪子」北加亞裔被劫

2022-06-05 18:53
優勝美地獲選全球前十大最美國家公園。（美聯社）

全球前10大國家公園 加州優勝美地 排名第5

2022-06-01 02:00
委利賀漁民非法捕撈250多隻珍寶蟹。（美聯社）

涉非法捕蟹 亞裔漁民獲利6萬多 恐遭罰百萬

2022-05-31 02:00
CA Bakehouse目前銷售「麻糬蛋糕」(mochi cakes)，受到顧客歡迎。(圖取自CA Bakehouse官方臉書)

聖荷西華裔麵包店賣麻糬馬芬多年 突收終止函

2022-06-02 02:12
灣區病例仍在持續增加中，衛生專家表示，現在要避免被傳染十分困難。（美聯社）

灣區疫情延燒 染疫人數比5月初增加近1倍 想避免傳染很難

2022-06-02 02:20
涉嫌闖入舊金山民宅搶劫婦女300萬美元男子，在台灣被捕。（美聯社）

涉闖金山民宅劫300萬 男子在台落網被遣返

2022-06-05 02:18

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準
遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀
對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見

對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見