華運會壘球賽 經文處隊與義工聯隊打成平手

華運會壘球比賽開打。（記者李榮╱攝影）

第38屆金山灣區 華人運動會的成人壘球錦標賽在聖荷西開打，今年比賽預計分四個周末，總共八天舉行。這次分為甲及準甲組共計8隊，近100球員參加，預計分組循環28場、決賽8場共36場，包括神鷹（Falcons）、球人隊（Ballers）、台大校友隊（Taida）、臺客老虎隊A（TigersA）、臺客老虎隊1（Tigers1）、史坦福大學紅雀隊（Cardinals）、流浪第一棒（DBA）、及3Up3Down等都參賽。

駐舊金山 經濟文化辦事處長賴銘琪、副處長朱永昌、副組長侯國南，金山灣區華僑文教服務中心副主任徐廣梅、僑務委員呂玉貞、李文雄、魏德珍，華運會主委王進德、前主委陳思如、前南灣國慶主委唐孝先、前主委兼壘球召集人陳勝銘、副召集人邱博文、王俊傑等人都參加開球儀式。 賴銘琪主投，並由王進德一棒打開比賽序幕。

華運會介紹，按過去18年傳統慣例，開球前由中華民國 駐舊金山經濟文化辦事處與金山灣區華僑文教服務中心聯隊與華運會義工聯隊舉行年度對抗賽。今年在侯國南副組長安排下，由處長第二度領隊，率領副處長朱永昌、組長張麗賢、副組長黃浩、副組長侯國南、秘書吳禎祐、秘書劉文傑、文教中心副主任徐廣梅、眷屬及兩位熱心球友等搭配。華運會義工聯隊則由主委王進德及唐孝先共同領軍，多為退役的球員及數位華運義工組成。

當日對抗賽中，經文處隊雖匆促成軍但士氣高昂衝勁十足，一度領先，選手們技術與體力都不錯，表現不俗，最終以12比12打成平手。華運會表示，統計19年來比賽結果，TECO/CCC目前戰績為7勝7敗4平完全平手。