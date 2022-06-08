解除俄姊妹市？李卡多認沒必要 「我不為澤倫斯基工作」

聖荷西市長李卡多不願與俄羅斯姊妹市斷絕關係。（美聯社）

在烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）上周砲轟聖荷西 仍與俄羅斯 一個製造飛彈的城市維持姊妹市關係後，聖荷西一名市議員希望市府能考慮改變立場，但遭到市長李卡多（Sam Liccardo）拒絕。

李卡多說：「我並不為澤倫斯基先生工作。」他接著指出，他曾在一份聲明中說過，市議會的憤怒「必須針對俄羅斯政府，不能針對俄羅斯人民」。

澤倫斯基3日在一年一度的美國市長大會（U.S. Conference of Mayors）中點名聖荷西、芝加哥、波特蘭、聖地牙哥與傑克森維爾（Jacksonville）還未與他們的俄羅斯姊妹市斷絕關係，表示「我們不應該讓暴君利用他們與自由世界的關係，不管是任何關係」。

澤倫斯基特別指出聖荷西與俄羅斯第四大城市葉卡捷琳堡（Ekaterinburg）的關係，稱葉卡捷琳堡是「製造俄羅斯最致命飛彈的地方」。

澤倫斯基對市長們說：「這些關係能帶給你們什麼？大概什麼都沒有。但這些關係可以讓俄羅斯拿來說嘴，說即便他們發動了戰爭，也沒有被孤立。」

聖荷西市議員阿里納斯（Sylvia Arenas）表示，她3月時提出終止與葉卡捷琳堡的關係，但當她意識到市議會有意繼續維持關係後，她最終投下反對票反對自己的提案。市議會最後一致通過維持兩市關係，並致函葉卡捷琳堡支持和平和那些選擇對抗俄羅斯總統普亭的人。

聖荷西只是灣區多個討論是否該與俄羅斯斷絕關係的地方政府之一。與聖荷西不同，聖他克拉拉縣3月下旬終止了與莫斯科的姊妹市關係；東灣利佛摩（Livermore）採取了與聖荷西相同的作法，致函姊妹市斯涅任斯克（Snezhinsk）呼籲和平。

然而，澤倫斯基3日的談話改變了阿里納斯的看法。阿里納斯說：「我認為，我們是否應該朝這些領導人希望的方向走，因為，他們最了解自己的國家。他們擔心，我們所做的事讓俄羅斯覺得他們並未被孤立。」

儘管李卡多拒絕阿里納斯重新檢視與葉卡捷琳堡關係的提議，但他表示，他已聯絡白宮高層，計畫與他們合作選出一個烏克蘭城市與聖荷西結為姊妹市。