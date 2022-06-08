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舊金山經文處長賴銘琪 盼加州恢復駐台辦事處 加強雙方交流

記者李榮／灣區報導
賴銘琪（右起）向康伊蓮表示，加州應在台灣恢復設立辦事處。（經文處提供）
賴銘琪（右起）向康伊蓮表示，加州應在台灣恢復設立辦事處。（經文處提供）

舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪到沙加緬度參加今年度的「Sacramento Host Breakfast」活動，與加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）等人就強化台灣與加州關係交換意見，並當面向康伊蓮邀請，希望加州恢復駐台辦事處。

當日賴銘琪等一行人應加州商會（California Chamber of Commerce，CalChamber）之邀，前往沙加緬度參加一年一度的Sacramento Host Breakfast活動，聽取加州副州長康伊蓮說明加州經濟最新情勢與前景。活動期間，賴銘琪也拜會多位加州參眾議會議員，並與康伊蓮等人就如何增進台灣與加州雙邊關係交換想法。

在與康伊蓮談話時，賴銘琪表示，台灣是加州重要貿易夥伴，加州以往曾設駐台辦事處。後因經費因素裁撤，非常可惜，建請加州把握當前台美經貿交流日益緊密時機，恢復在台設處。賴銘琪另也歡迎康伊蓮未來能組團訪問台灣。

除了與康伊蓮交流以外，賴銘琪也感謝出席活動的加州聯邦眾議員松井（Doris Matsui）在國會中支持各項友台法案，並歡迎她訪問台灣。在早餐會活動後，賴銘琪另前往州議會拜會眾議長藍登（Anthony Rendon）及其他州議會領袖，討論如何增進台灣與加州各領域的交流與合作。

賴銘琪表示，2020年台灣與加州雙邊貿易額約272億美元，台灣是加州第6大貿易夥伴。此外，台灣也是加州農產品第14大海外市場，2020年消費金額達2億6000萬美元。

加州 眾議員 舊金山

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