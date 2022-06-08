分秒必爭…角逐聖荷西市長 查維茲最後衝刺拉票

查維茲在與她的支持者和選民們對話。（記者陳爍嘉/攝影）

參選聖荷西 市長的7位競選人在周二正式選舉日進行最後的拉票。現任聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）爭分奪秒，在結束一天工作後，趕往她的競選辦公室與選民們通話，繼續催票。

查維茲激動地表示，「我們生活在聖荷西的居民都知道這次競選的重要性，我想通過做幾件事來影響我們社區。首先，我們將處理公眾安全和犯罪的問題，我競選總統的一部分原因是，我有聖荷西警察 協會（the San Jose Police Officers’ Association）的支持，這是很重要的一點，我們想要建造更多可負擔住房，而且我們已經在做了，但是我們還能為此做出更多的努力。」

其次，查維茲說，我們想要確保讓聖荷西市重新恢復乾淨，聖荷西市曾經是個比現在更乾淨的城市，我準備和鄰里協會（Neighborhood Association）一起工作，讓聖荷西市重新恢復乾淨。「最後，我真的很想要確保我們可以安置遊民 ，我在等候一個機會給他們房屋居住，那將會是我最關心（top focus）的事情。」

查維茲曾是市議會醫療保障，公共衛生，公共服務和交通政策分析師，還擔任過聖荷市議會議員和副市長等職位。她曾創建A提案（Measure A），分配9.5億元的選民批准的債券（voter-approved bond）資金到4400套可負擔住房的建設中。她曾與非營利組織和聖荷西市合作，將超過1萬4000名無家可歸者從街頭搬遷到安全的住房中。她認為，在2025年之前，他們能夠結束遊民的問題。她還推動了兒童健康倡議（Children’s Health Initiative），讓聖荷西的每個兒童都擁有健康保險。

除了查維茲，其他競選者也在努力宣傳自己的計畫。市議員戴維斯(Dev Davis)表示，「如果我當選市長，我將繼續讓聖荷西成為對所有居民更美好的城市。 我們在聖荷西有一些棘手的問題亟需解決：犯罪、遊民營地、城市破敗和非法傾倒垃圾、被疫情摧毀的商業，以及保留獨棟別墅分區的規劃。」