加州第24選區眾議員選舉 李天明得票率38%暫領先

現任的李天明目前暫時領先。（檔案照片）

加州眾議員 第24選區選舉，今年競爭異常激烈，共有三位華人 競逐，分別是現任的眾議員李天明（Alex Lee）、回鍋參選政壇老將的朱感生（Kansen Chu），以及佛利蒙市議員黃潔宜（Teresa Keng）。

眾議員的選區經過稍早的選區重畫，演變成三華人競爭24選區眾議員的情況。由於三位候選人都有一定的實力，且因為票源多少有些重疊，選情格外引人矚目。

24選區幅員不小，包含聖他克拉拉縣與阿拉米達縣。至截稿為止，還有許多的選票並未開出。

以聖他克拉拉縣的開票結果而言，現任的李天明得到5264張票，暫時領先，得票率約為38%；朱感生拿到3093票，位居第二。黃潔宜則拿到1001票，得票率為7.2%。

阿拉米達縣的選票也還在統計之中。依照初步的結果顯示，李天明拿下5763票，得票率為46.79%。黃潔宜拿下1877張選票，得票率15.24%。朱感生則拿下1712張選票，得票率為13.90%。

李天明是香港移民後代，兩年前當選時創造紀錄，是加州史上最年輕華裔，以及第一位公開身份的雙性戀州眾議員。

先前就曾參選的共和黨候選人博頓（Bob Burton），這次依然參選。至截稿為止，他的得票率在聖他克拉拉縣位居第三，在阿拉米達縣則位居第二。