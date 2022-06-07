麻糬馬芬商標戰 Third Culture Bakery「暫時停火」

Third Culture Bakery所有者，重新評估麻糬馬芬商標權意義。(圖取自Third Culture Bakery官方臉書)

在各方強烈抵制之後，柏克萊烘培店「Third Culture Bakery」透露已與原聘任執行其「麻糬馬芬」(mochi muffin)一詞商標的律師群，解除關係。共同所有人Sam Butarbutar與邵文德(Wenter Shyu，譯音)4日在社交媒體聲明表示，律師事務所「近來的策略不符合我們的價值與當初對商標的追求與期待。」

聲明指出，Third Culture Bakery正重新評估擁有商標所代表意義，以及創辦Third Culture Bakery核心使命的關聯性。並向那些因他們的不明智與瑣細行為而感到受傷者致歉，承諾未來幾天會有所進展。

他們表示，最初申請商標，是在Third Culture批發供應麻糬馬芬到一家未具名咖啡連鎖店、店家告知計畫以同名製作自己的烘培食品之後。Third Culture於2018年獲得麻糬馬芬商標。

聲明是在這家熱門灣區 烘培店決定為「麻糬馬芬」(mochi muffin)註冊商標，並發出終止信函、要求全國各地烘培店與美食部落各停止使用該用詞之後，引發強烈撻伐。根據美國商標法，Third Culture必須主動保護其商標，但終止信函消息，引發對其行為感到灰心的顧客與烘培人士的質疑。在Yelp、Google review與社交媒體上，充斥著有關Third Culture的負面評價與抵制聲浪。在聲明中，Third Culture店主譴責在Yelp上的虛假評論，並要求批評者不要騷擾烘培店員工。

他們駁斥有關保護商標可能傷害商家，在收到終止信函後、必須更改烘培產品名稱的批評，信函警告使用麻糬馬芬一詞是「未經授權」(unauthorized)，並且構成商標侵權。聲明寫道，他們並未有威脅任何人存在或業務的實例，或威脅要透過訴訟關閉小型商業。

然而，收到終止信函的商家店主告訴「紀事報」，因為害怕高成本法律訴訟費用，大部分人很快遵守要求。

紀錄顯示，聖地牙哥烘培店「Stella + Mochi」嘗試於2019年透過申請取消Third Culture的麻糬馬芬商標來爭取商標。儘管Third Culture兩位共同擁有人否認對任何企業採取法律行動，但法庭紀錄顯示，Third Culture律師2020年2月對「Stella + Mochi」提出商標侵權訴訟。南加 州律師樓代表Third Culture在南加地方法院提出正式訴訟，請求陪審團審判與財務救濟。不過，訴訟並未上法庭，並於數月內和解。