波士頓、金山縣警慈善對賭NBA總決賽 亞軍一方將捐善款

兩地縣警長慈善賭博NBA總冠軍的歸屬，受益者將是兩地男孩女孩俱樂部的孩子們。（舊金山縣警提供）

NBA 總決賽鏖戰正酣，金山勇士 與波士頓塞爾蒂克目前各下一成，打成1比1平手。兩隊精采的對決，吸引了各行各業的籃球迷，其中包括來自舊金山 和麻薩諸塞州米德爾塞克斯（Middlesex County）的縣警們。舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto）和米德爾塞克斯縣警長庫圖吉安（Peter Koutoujian）透過美國主要縣警長協會（Major County Sheriffs of America, MCSA）與彼此通電話，他們同意慈善賭博NBA總冠軍的歸屬。

「我們已經58年沒有在總決賽中相遇了，我相信勇士隊會最終奪得冠軍。」宮本說，「但每個人都會是贏家，因為亞軍將必須給各自縣的男孩女孩俱樂部（Boys & Girls Clubs of America）捐款。」該俱樂部為全美年輕人提供自願性質的課後工作計畫。

賭約中還規定，輸掉比賽的警長要穿上2022年NBA冠軍隊的球衣，並將照片發布在社交媒體上。

「兩地在球場內外都是領導者。宮本警長和我，以及所有縣警辦公室的成員，透過MCSA協會的合作，提高改善縣警部門。但話說回來，這一周我們是球場上的對手。」庫圖吉安說，「毫無疑問，宮本警長下周將會穿上塞爾蒂克隊的綠色球衣，我們將在TD花園球場掛起第18面總冠軍的旗幟。」

舊金山縣警長宮本表示，兩隊已經58年沒有在總決賽中相遇了，他相信勇士隊會最終奪得冠軍。（記者王子涵/攝影）

宮本反擊道：「我已经為庫圖吉安警長買了一件藍金色的勇士球衣。我尊敬他，欽佩他為社區所做的工作，但在這個系列賽結束後，我們希望獎杯能留在舊金山海灣。」

根據兩地縣警辦公室的聲明，賭約最終的受益者，將是兩地男孩女孩俱樂部的孩子們。