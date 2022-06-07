聖縣委託前議員妻編史書 被爆原稿1/5來自維基百科和其他網站

聖他克拉拉縣花巨資委託前縣議員妻子撰寫史書，被媒體爆料五分之一內容來自維基百科和其他網站，縣議員李洲曉呼籲調查。（本報檔案照）

聖荷西 信使報（Mercury News）發現，聖他克拉拉縣委託一名前縣議員妻子製作的聖縣史書，原稿約五分之一的內容出自維基百科（Wikipedia）和其他網路來源。聖縣第三選區華裔 議員李洲曉（Otto Lee）呼籲，必須調查這名前議員妻子如何在無人競爭的情況下，與聖縣簽訂巨額工作合約。

信使報5月下旬披露，麥寇克戴爾（Jean McCorquodale）是前聖他克拉拉縣議員丹‧麥寇克戴爾（Dan McCorquodale）的妻子，自2009年以來，她靠為聖縣撰寫撥款申請和史書，已賺進245萬元酬勞。

信使報6月5日再爆料，他們發現，在麥寇克戴爾長達580頁的史書原稿中，有約五分之一的內容是抄自維基百科、歷史頻道（History Channel）和其他多個網路來源，包括信使報網站。

聖縣縣長史密斯（Jeff Smith）5日表示，在收到信使報寄給他的史書原稿和其他網站原始內容的比對後，他十分震驚。史密斯說，他已暫停史書撰寫的進行，並要求第三方對麥寇克戴爾的工作展開進一步調查。

麥寇克戴爾表示，這份原稿並不是她的最終稿，抄襲的內容只是用來填補空位。但是，史密斯說，他還未收到最終稿，麥寇克戴爾在被要求提供最終稿後，並沒有做出回應。

李洲曉在聲明中表示，他對麥寇克戴爾在無人競爭之下獲得這份合約，以及工作過程中明顯缺乏監督，非常擔心。同時，他希望縣政府調查，麥寇克戴爾透過為聖縣撰寫撥款申請書獲得了多少酬勞。

信使報報導，縣長辦公室表示，自1995年開始為聖縣撰寫撥款申請書的麥寇克戴爾，一共為聖縣爭取到3億2000萬元經費，他們以這個數字來合法化為何麥寇克戴爾是聖縣唯一的撥款申請書撰寫人，還說她是唯一有資格從事這項工作的人。

李洲曉表示，他希望聖縣能列出麥寇克戴爾撰寫史書的詳細酬勞資料。在2018年撰寫史書工作被加入麥寇克戴爾的職責中後，她的撰寫撥款申請書年薪突然從22萬元大增為51萬元。隔年，縣議會批准了另外50萬元作為史書延期完成的經費，但合約上並未列出撰寫史書的各項支出詳目。

李洲曉說：「為了查明真相，我將要求縣政府就這些重要的問題提供一份公開報告。這將成為一次重要的教訓，幫助我們未來不再犯下同樣的錯誤，讓聖縣對公共資金的支出承擔更多的財政責任。」

聖縣第四選區議員艾倫柏格（Susan Ellenberg）表示，在涉及無人競爭合約方面，聖縣應該提供更高的透明度，她同意應該對麥寇克戴爾與聖縣的關係進行調查。

麥寇克戴爾1995年透過她的一人公司McCorquodale Corporation，簽約成為聖縣的撥款申請書撰寫人。2009年，聖縣與她簽下一紙五年合約，讓她成為聖縣唯一的撥款申請書撰寫人，年薪為74萬元。這份合約於2014年更新。到了2019年，聖縣再度延長麥寇克戴爾的合約，同時為她撰寫史書追加了50萬元酬勞，因為撰寫所花的時間比原來預期的要長。

麥寇克戴爾稱，史書計畫要求她採訪前議員和前政府主管，「比任何人預期的都要困難」，疫情 也拖慢她收集歷史資料的速度。她還表示，她花了大筆私人資金雇用私人助理和設計史書封面。