庫比蒂諾Lehigh水泥廠涉違規 10年破2100宗

聖縣政府指水泥廠過去10年裡發現近2100宗違規。(Google地圖)

一份對庫比蒂諾Lehigh Southwest Cement水泥廠的審查顯示，2012年1月1日到2021年12月31日的10年之間，總共在地方、州，以及聯邦層級，發現超過2100宗的違規，伴隨總計數百萬元的罰款。

在聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）的要求下，聖他克拉拉縣府進行了該宗審查。史密提恩表示，提出審查的要求主要是希望增加對於Lehigh水泥廠的透明度。

報告顯示，就地方層級來說，水泥廠最嚴重的違規包括沿著Permanente Creek的沉積物污染，以及未經許可就擴建一條庫比蒂諾通往工廠的緊急道路。另外，水泥廠還移除了該道路上35棵受保護的樹木。

就聯邦層面方面來說，水泥廠在2015年時，同意為三種不同的違規行為支付255萬元的民事罰款，分為兩筆支付給環保署和地區水質控制委員會。

該水泥廠西部地區總裁薩拉格薩（Kari Saragusa）在達成和解時表示，「很高興能問題得以解決，達成協議，這也是符合我們公司以安全和對環境負責的方式運營。」「工廠的新水處理系統是我們公司專注，持續改進運營各個方面的明顯例子。」

2020年時水泥廠同意在其該公司於8個州的11家生產工廠投資 1200萬元，用於污染控制技術，作為對違反聯邦清潔水法、清潔空氣法、加州 水法規和其他當地違規行為的懲罰。

不過，雖然水泥廠已支付罰款，但史密提恩表示，該公司實施緩解措施的速度很慢，「他們已經支付了罰款，但似乎並沒有改變他們的行為。」史密提恩補充，「如果不能有效地讓他們真正地合乎法規，整個監管過程就會崩潰。」

史密提恩在今年2月時提議，聖縣應考慮將水泥廠購下，將該用地作為公園開放空間，或者住房用途，「現在是時候研究其他用途的時候了。」不過，水泥廠對於史密提恩的提議並沒有太熱烈的反應。

史密提恩最近又提議聖他克拉拉縣聘請外部顧問，以幫助審查清理採石場和在採石場屆時關閉時恢復土地的大概成本。他表示，希望確保水泥廠有足夠的財務擔保支付這些費用，「這樣公眾就不會在那個時候承擔清理費用。」