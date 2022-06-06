灣區6月降及時雨 緩解山火

灣區周末零星降雨，主要集中在北灣。(Getty Images)

4日晚上和5日凌晨，灣區 部分地區下起了及時雨，潤濕了土壤，並暫時緩解了北灣和東灣山部分地區的火災狀況。

這場風暴 於4日晚間移至岸上，帶來了持續的小雨。在灣區大部分地區的火災狀況惡化的情況下，這是讓人期待的景象。儘管如此，在一場持續的歷史性乾旱使北加州 的大部分地區變得乾燥的情況下，預計降雨只能緩解幾天，也可能是一周。

國家氣象局氣象學家(Ryan Walbun)沃爾本說：「我們對它的進展情況感到滿意，並為灣區帶來了一點6月的降雨。按照6月的標準，這絕對是一場不錯的小暴雨。」

截至5日早上，風暴似乎繞過了整個南灣，主要襲擊了東灣和北灣，以及舊金山。

根據國家氣象局數據顯示，截至5日上午8時左右，屋崙市中心降雨量為0.18吋，舊金山的降雨量約為0.15吋。屋崙山的部分地區下了四分之一吋的雨。但只有百分之幾吋落在康曲柯士達縣大部分地區。

大部分降水落在北灣上空，提博隆的降雨量為0.52吋，密爾谷的降雨量為0.75吋。塔馬爾佩斯山(Mnt. Tamalpais)降雨量最大，5日上午8時左右降雨量為2.33吋。

天氣潮濕之際，消防人員設法完全控制了周二在納帕巴引發的老山火(Old Fire)。這場大火中沒有任何建築物被摧毀。火警可能是因太平洋瓦點公司電線倒塌造成的。

類似的6月風暴在灣區並不少見，該地區的大部分地區通常在6月至少有十分之一吋的降雨。然而，氣象學家說，由於加州的大部分地區陷入了歷史性的乾旱，每一點降水對於預防嚴重的火災季節都至關重要。

根據美國乾旱監測機構的數據，幾乎98%加州都處於嚴重乾旱狀態，約60%的地區正在經歷極度乾旱。根據加州水資源部數據，內華達山脈的積雪讀數也非常微不足道，一年中這個時候的讀數僅為正常值的4%。

炎熱乾燥的天氣似乎可能會在幾天內恢復。預計本周晚些時候，一股高壓脊將進入灣區和北加州，導致氣溫升高，並使被風暴濕潤的植被再度乾燥。

根據國家氣象局的數據，包括屋崙的東灣部分地區的氣溫應該會在本周中上升到70多度，到周五和周末會升至80 多度。到周末，聖荷西氣溫可能會升至90多度，而康縣的內陸地區到周五和周六時，氣溫可能會升至90多度。