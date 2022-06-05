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金山6．7期中選舉初選 8地方提案一次投

記者李怡 / 舊金山報導
選民在位於舊金山市政府內的選務處填寫選票。 （記者李怡／攝影）
選民在位於舊金山市政府內的選務處填寫選票。 （記者李怡／攝影）

2022年期中選舉初選將於6月7日舉行，舊金山市選民今年投票任務繁重，將要通過投票決定聯邦、州及地方公職選舉以及提案，包括一直備受關注的地方檢察官博徹思的罷免案。

選民已收到來自選務處的選舉手冊，從公職候選人名單中可見，大部分是爭取連任的現任民選官員，包括加州聯邦參議員麥迪納（Alex Padilla ），美國聯邦眾議院議員第十一選區波洛西（Nancy Pelosi），州長紐森、州檢察長邦塔、以及在特別選舉中勝出剛剛上任的加州眾議員楊馳馬。需要連任選舉的華裔官員包括州財務長馬世云、舊金山市府律師邱信福、州眾議員丁右立。州級選舉中的華裔候選人包括競選州主計長的南加州蒙特利公園市議員饒影凡及史丹福大學學者陳仁宜等。

一直備受舊金山市民關注的罷免地檢官博徹思案，支持與反對該提案的雙方都在不遺餘力的爭取民眾支持。據選務處公布的數據顯示，截止到6月2日已收到79837份郵寄選票，投票率約為16%。舊金山其他的地方提案，均與市民的權益和城市未來的發展方向密不可分，選務處呼籲民眾積極投票，好好發揮手中這一票。

八項提案內容簡介

提案A：公共交通可靠性與街道安全債券。提案將發行4億元債券，用於改善舊金山的公共交通系統。公車服務以及改良基本設施建設。

提案B：修改樓宇檢查委員會組織結構和責任。修改樓宇檢查委員局（DBI）委員上任程序與資格。委員的任命將不需要市議會的批准。委員會全權負責任命和開除樓宇檢查局局長。

提案C：修改罷免時間表及空缺任命。C提案主張修改罷免制度，限制選民發起罷免運動，禁止罷免於同一年內任期將滿，需要面對改選的民選官員，同時限制新空缺上任者競選連任該席位。

提案D：設立新政府辦公室，提案主張設立新市府辦公室「受害人及證人權益辦事處」集中協助家暴事件的受害人。

提案E ：禁止民選官員、委員、部門主管和其他有決策權的市府雇員向承包商提供奉命捐款。只有在市道德委員會批准下，和市議員表決後才能在之後修改本市本市關於奉命捐款的法律。

提案F：改變垃圾費率委員會的成員資格。提案將建立定期稽查等制度防止貪汙，使私營的垃圾公司不得向住宅及商業用戶增加收費，提案為讓納稅人受益。

提案G：為提供基本服務的工人於緊急情況期間獲得有薪的兩周病假。工人可因病或照顧家人而休假。提案只適用於市政府及雇用超過 100 名員工的私營公司。

提案H：主張罷免現任舊金山地方檢察官博徹思。

選民可到就近的投票站投票，距離華埠最近的就是位於市立大學的投票站。或是到舊金山市政府投票，如有疑問可以撥打選務處中文服務電話，415-554-4367。

投票 舊金山 罷免

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