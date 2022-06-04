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Third Culture引發麻糬馬芬商標戰 灣區烘焙業者反彈激烈

編譯組／灣區3日電
聖荷西CA Bakehouse是收到麻糬馬芬商標終止信函的商家之一，近來收到支持聲音。圖為CA Bakehouse烘培蛋塔與麻糬蛋糕。(圖取自CA Bakehouse官方臉書)
聖荷西CA Bakehouse是收到麻糬馬芬商標終止信函的商家之一，近來收到支持聲音。圖為CA Bakehouse烘培蛋塔與麻糬蛋糕。(圖取自CA Bakehouse官方臉書)

「紀事報」日前詳細述寫有關店主對「麻糬馬芬」(mochi muffin)的報導披露之後，商家「Third Culture Bakery」飽受批評，來自各界反彈迅速且激烈，並在社交媒體呼籲抵制。

憤怒在社交媒體上爆發，尤其是食品社群，因有關烘焙店將一個常用術語註冊商標，並要求其他店家停止使用。Third Culture共同所有人邵文德(Wenter Shyu，譯音)透露，員工1日開始接到「騷擾」(harassing)來電與訊息。Yelp頁面Third Culture在柏克萊與核桃溪的店面，也湧入許多負面評論，以至於被暫時凍結，因為「公眾關注增加」(increased public attention)。

人們認為，早於Third Culture創辦之前，就已知曉麻糬馬芬的食譜，社交媒體充滿了抵制店家的呼籲。澳洲亞裔演員Desmond Chiam推文表示，註冊商標以保護自己免受侵犯，完全可理解。將其作為武器以對抗較小型的單一所有人店家，則是另一回事。

自從Third Culture於2018年獲得其最受歡迎烘焙食品的商標以來，一直向全國各地烘焙業者與食品部落客發送終止信函，以防止他們使用「麻糬馬芬」一詞。

這場辯論在亞裔社區引起迴響。包括那些原先欣賞Third Culture具包容性、直言不諱與具有社區意識聲譽的消費者，對於店家竟然對小型、亞裔擁有商店發出終止信函，感到震驚。

Alice Hsueh就是一例。多年來，她經常從她南灣的家開車到柏克萊Third Culture購買烘焙食品，也喜歡店主公開談論反亞洲暴力與社會正義議題。但是，她已決定停止經常光顧這家店了，並且呼籲住在柏克萊的朋友們也如此做，「這個作為實際上違反了他們的信念。」

柏克萊居民、並且在家鄉夏威夷吃麻糬烘焙食品長大的前顧客梅尼諾(David Menino)，也對商標事件感到驚訝。他說：「麻糬不是他們的。馬芬也不是他們的。亞裔融合食品已在夏威夷存在長時間。」

於此同時，位在聖荷西的CA Bakehouse是收到終止信函的商家之一，1日則出人意料地收到支持聲音。有人在線上發文表示，計畫購買CA Bakehouse改名之後的「麻糬蛋糕」(mochi cake)，而非Third Culture的麻糬馬芬。

許多Yelp評論是針對商標事件，而非在烘焙店的實際體驗。臉書群組「Subtle Asian Baking」創辦人Kat Lieu則呼籲成員不要在Yelp留下不誠實評論。她並發起一項「GoFundMe」活動，為因更名或法律費用而產生成本的商家籌集經費，並列出全國銷售麻糬烘焙食品的小型商家名單，加以鼓勵支持小型商業。

亞裔演員 柏克萊 夏威夷

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