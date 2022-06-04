大豆苗價格漲至每磅9.99元 民喊吃不消、要自己種菜

超市蔬菜漲價，大豆苗的價格尤為高昂（記者陳爍嘉／攝影）

灣區 大豆苗最近價格暴漲，已經達到每磅9.99元。而在半年前，大豆苗的價格僅約5元。另外一家網上生鮮超市在南灣地區的大豆苗商品頁面則直接顯示「抱歉，該商品暫時售罄」。

大豆苗葉色翠綠，營養豐富，質地柔嫩，甜味清香。華人普遍喜歡將大豆苗用來清炒，加入蒜頭和鹽巴，以及一點料酒來去除大豆苗的豆腥味，大火快炒，就能炒出一盤美味的蔬菜 。

根據在大華超市購物的李阿姨介紹，「這些蔬菜其實一直在漲價，但我們肯定還是要買的，大豆苗太貴了，我們就挑些實惠一點的菜回家吃」。

兩位不願意透露姓名的大華超市員工解釋道，「由於通貨膨脹，進貨價也漲了，很多商品都是要跟著漲價的，比如說雞蛋和大豆苗。大華的商品都是由總公司統一定價的，特殊情況下，我們也會根據商品的庫存和質量等因素，決定要不要打折出售。但決大多數情況下，我們都是按總公司給的定價來銷售的」。

雖然現在的蔬菜都漲價了，但也有很多相對便宜的蔬菜可供老百姓選擇，比如上海青（Baby Bok Choy）、大白菜、菠菜、包菜、油麥菜等。為了應對蔬菜價格上漲所帶來的的影響，除了放棄購買價格過於昂貴的蔬菜，還有居民另闢蹊徑，決定嘗試著自己種菜。

一位姓湯的居民表示，他準備把自家後院的花都拔了，拿那塊地來種中國蔬菜，以後自給自足。還有一位張先生說，他的房東 已經將種菜計畫付諸行動，這位房東在自家門前用花盆種了蔥，有需要的房客都可以隨時摘取自家的蔥去做飯。