佛利蒙員工有意組織工會 Tesla傳網上監視

報導指出，Tesla雇用公關公司監視佛利蒙工廠員工。圖為Tesla佛利蒙工廠外觀。(Getty Images)

有報導指出，Tesla 雇用一家顧問公關公司，在佛利蒙工廠部分員工有意組織工會期間，監視他們在Facebook平台上互動情況。

CNBC引用發票收據與「其他文件」(other documents)內容進行報導，資料顯示，MWW PR公司監視員工在平台討論有關公司勞工 條例(labor practices)與性騷擾訴訟的討論。MWW PR公司被指出於2017-2018年間，追蹤員工在Facebook群組中的對話。

CNBC指出，這家公關公司監控社交媒體平台「對組織工作進行評論，並專門對組織者進行研究，持續根據他們的偵察內容，制定發展勞工溝通計畫、媒體名單和公司定調。」

Tesla與MWW PR公司並未立即回覆CNN Business評論。Tesla也沒有回應CNBC評論請求。

MWW PR公司在給CNBC一份聲明中表示：「公司與Tesla於2017-2018年針對在公司快速成長期間、廣泛員工溝通議題進行諮詢。」「檢閱有關公司的媒體報導與公共社交對話，是一種常見的作法，以深入了解利益相關者對品牌的問題與看法。」

馬斯克一直對工會的批評直言不諱，尤其是針對「汽車工人聯合會」(United Auto Workers)致力於組織他的員工。今年3月，他邀請工會在公司舉行組織投票 ，表示Tesla只能在當前非常緊張的勞動力市場中，才能通過良好的薪酬和待遇來僱用和留住工人，他並不擔心在公司擁有工會投票。

他也在宣布收購Twitter時，談到了「言論自由」(free speech)。在他最近關於該主題的眾多推文中寫道：「他所謂的言論自由，意指符合法律的內容。」「我反對遠遠超出法律的審查制度。若人們想要較少言論自由，他們將要求政府為此制定法律。他認為，Twitter應該更加「不要刪除內容」(reluctant to delete things)，並且對永久禁令非常謹慎(very cautious with permanent bans.)。