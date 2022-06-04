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華商黃春華捐東華醫院700萬 創院123年單筆最高捐款

記者李怡 ／ 舊金山報導
在美華商黃春華向東華醫院捐贈700萬元，創下自東華醫院建院以來單筆最高捐款。 （左起）舊金山前市長勃朗、黃春華、東華醫院董事會主席陳傑民、東華醫院行政總裁張建清在捐贈儀式上合影。 （記者李怡／攝影）
在美華商黃春華向東華醫院捐贈700萬元，創下自東華醫院建院以來單筆最高捐款。 （左起）舊金山前市長勃朗、黃春華、東華醫院董事會主席陳傑民、東華醫院行政總裁張建清在捐贈儀式上合影。 （記者李怡／攝影）

正值舊金山東華醫院建院123周年之際，在美華商黃春華博士2日以黃春華個人基金會(Charles Huang Foundation)名義，向舊金山市東華醫院捐贈700萬元，用於支持東華醫院的建設，為華語社區持續提供更優質的醫療服務。舊金山多位民選官員出席見證，並為黃春華頒發榮譽證書，感謝他對華裔社區以及舊金山城市的貢獻與支持。

黃春華700萬元捐贈，創下自東華醫院建院以來單筆最高捐款。他表示，這份捐贈是對東華醫院努力應對新冠疫情和成功保護社區的認可。

黃春華於2016年在美國洛杉磯創立私募投資公司柏嘉金融(Pasaca Capital)，公司現時市值數十億元。隨後他創立個人慈善基金會「黃春華基金會」，致力於捐贈投資全球對健康、教育、創新發展有可持續性服務和貢獻的企業機構。

東華醫院感謝黃春華博士的捐贈。（記者李怡╱攝影）
東華醫院感謝黃春華博士的捐贈。（記者李怡╱攝影）

談到這次捐贈，黃春華說：「我很高興有此機會，通過個人捐款向加州舊金山東華醫院提供支持。之所以把東華醫院作為我在美國主要捐贈的第一個目標，是因東華醫院一直秉承寶貴傳統，始終致力為本地社區特別是弱勢群體提供醫療服務；其次是疫情期間，東華醫院在抗擊疫情保護社區方面做出了傑出成績；再來是近來亞裔傷害事件頻發，作為華裔勢必盡我所能去支持和幫助社區機構發展壯大，同時呼籲更多的人加入捐贈隊伍，扶持幫助更多的華裔機構和企業。」

黃春華強調：「願這份捐贈和給東華醫院的生日賀禮，可為最需要幫助的人們提供持續的更好的醫療服務。」

這筆捐款將用於重新規畫樓高六層的東華醫院門診大樓，工程將覆蓋門診大樓的每一個部分，包括重建基礎設施，其中更新電力主幹工程已展開。此外，工程會重點發展兩個項目，分別是亞急性護理病床和行為／心理治療服務。

圖為捐贈支票移交儀式。（記者李怡／攝影）
圖為捐贈支票移交儀式。（記者李怡／攝影）

東華醫院將會在社區發展行為／心理治療服務，以應對此危機和照顧社區的需要，其餘發展項目和改善工程包括擴大手術部、內窺鏡檢查部和即日外科手術部，提升營養服務現代化和改善化驗室、登記處和大堂空間等。工程完成後，除了會擴大服務範圍、提高病人私隱和建造更舒適的環境給病人外，還會加強新冠團隊的危機應變能力和化驗室的檢測能力。這些新設施和服務均會幫助東華醫院，為未來的公共危機作好充足的應對準備。

東華醫院行政總裁張建清說：「除了支持門診大樓重新規畫外，這筆慷慨捐款還會幫助我們建立更多有迫切需要的服務提供給社區，以及整個舊金山市。」

舊金山多位市議員與市府律師邱信福等出席捐贈儀式，向黃春華(右五)頒發榮譽證書。（...
舊金山多位市議員與市府律師邱信福等出席捐贈儀式，向黃春華(右五)頒發榮譽證書。（記者李怡／攝影）

她說：「在未來我們會繼續秉承使命，引領社區解決公共衛生危機，竭力為病人提供優質服務。衷心感謝黃博士的捐助，讓我們可以不斷增強創新和保護社區的能力。」

東華醫院董事會主席陳傑民說：「黃博士的捐款可支持我們繼續履行東華醫院的宗旨，以具有成本效益的方式來服務社區。不論在困難時期抑或未來，我們明白為社區提供優質醫療服務是非常重要的。我們將貫徹服務社區的精神，繼續為社區居民做好服務。」

當日捐贈活動由舊金山市前市長勃朗與張建清共同主持，包括支票移交和頒獎儀式。出席嘉賓包括黃春華及其團隊、東華醫院董事、東華醫院高級領導團隊、舊金山市議員陳詩敏、安世輝、佩斯金與丁右立代表，舊金山市府律師邱信福中國駐美總領事館副總領事周茂義。

黃春華(左六)與東華醫院董事會成員在捐贈儀式上。（記者李怡／攝影）
黃春華(左六)與東華醫院董事會成員在捐贈儀式上。（記者李怡／攝影）

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