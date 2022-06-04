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千禧大廈下沉、傾斜6年 仍吸引買家、租戶

編譯組／灣區綜合電
儘管舊金山千禧大廈公寓有傾斜問題，但外界並未停止購買或租住。(Getty Images)
儘管舊金山千禧大廈公寓有傾斜問題，但外界並未停止購買或租住。(Getty Images)

舊金山市中心的千禧大廈(Millennium Tower)豪華公寓，在傳出大廈建築物下沉與傾斜消息六年之後，儘管大樓銷售情況漸已放緩，仍持續吸引富裕買家與租戶。

這座58層樓建築的結構問題，最早於2016年8月由「紀事報」率先披露，引起國際關注。但是，危險情況並未阻止買家與租戶，住進一棟吸引像美式足球傳奇人物蒙塔納(Joe Montana)等知名人士的豪華大廈。

根據房地產公司「theFrontSteps」收集房地產經紀人資料與縣府估值紀錄，自2016年8月以來，千禧大廈至少有47個單位售出。從2016年迄今共約6年時間內，千禧大廈公寓銷售從65萬至1300萬元不等。已故創投家柏金斯(Tom Perkins)曾擁有千禧大樓占地5500平方呎的頂層公寓。

截至今年2月，位在舊金山跨灣區(Transbay)地址為301 Mission Street的千禧大廈，已下沉18英寸，並且向西傾斜24英寸。項目工程師們表示，大廈將持續傾斜，並正在施行一項價值1億元修復計畫，其中包括安裝新樁，相關工作仍在進行當中。

目前尚未知，自從2016年8月以來，到底有多少公寓單位以低於要價售出。不過，theFrontSteps創辦人克拉克(Alexander Clark)認為，建築物持續下沉與傾斜，大廈卻仍吸引數十位買家購房，讓人驚訝。根據theFrontSteps數據，自2016年以來，千禧大廈公寓售價中位數超過150萬元，平均上市86天的售價約為148萬元。

這棟建築物過去6年也吸引許多租戶入住。例如，根據房地產經紀人紀錄，自2016年8月以來，千禧大廈有102個新租約、平均租金為5500元。2018年6月之前，千禧大廈僅有13個租約，租金中位價為6500元。

根據Zillow數據，截至5月底，千禧大廈有6個待售房源，價格在67萬5000元至170萬之間。去年12月以110萬元價格售出的一房兩衛公寓，裝設有大理石檯面與落地窗，在起居室就可享有自然太陽光線。

儘管如此，千禧大廈建築仍是敏感的討論話題。並且有跡象表明，大廈銷售近來放緩。自今年1月以來，僅售出一個公寓單位，另外有10個單位掛牌被取消或過期。

房地產 租金 舊金山

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