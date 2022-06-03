楊馳馬前幕僚長馬宏尼 將選金山第6選區市議員

楊馳馬的前幕僚長馬宏尼，宣布將參選舊金山第六選區市議員。（取自推特）

加州 眾議員楊馳馬（Matt Haney）在擔任舊金山 市議員時期的幕僚長馬宏尼（Honey Mahogany），正式宣布將投入11月舊金山第六選區市議員選舉，挑戰由市長布里德任命的現任市議員麥德誠（Matt Dorsey）。

布里德曾考慮過由楊馳馬推薦的馬宏尼，接任楊馳馬留下的市議員空缺，但最終任命了曾任舊金山警局發言人的麥德誠，因為她認為，麥德誠在公共安全議題上會給予她更大的支持。

如果馬宏尼11月當選第六選區市議員，將是舊金山史上首位跨性別市議員；第六選區範圍包括南市場街、米慎灣和金銀島，過去屬於第六選區的田德隆區，已被重新畫分到第五選區。

馬宏尼會參選並不出人意料，因為她先前已放話，如果她未能獲得市長任命完成楊馳馬留下的任期，她將出馬競選。楊馳馬也在第一時間對馬宏尼參選表達支持，並計畫呼籲他的支持者能幫助馬宏尼勝選。

多年來在舊金山從事政治工作和夜生活的馬宏尼知名度頗高，她因為是美國實境秀「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul’s Drag Race）第一位來自舊金山的參賽者而聲名大噪。

38歲的馬宏尼稱自己是一名「務實進步派人士」，希望在舊金山的政治分歧中成為溝通橋梁。馬宏尼計畫以支持住房的候選人身分參選，她將優先考慮建設可負擔任住房，但希望看到舊金山同時興建各類型新住宅。

在公共安全方面，馬宏尼指出，她過去積極尋求可以取代強硬執法的方案，包括建議在市區部署沒有配帶武器的社工來解決街頭問題。馬宏尼說：「作為一個選區，我們支持了許多市府提出的公共政策，包括將飯店改為遊民收容所，提供永久性援助住房，成立安全藥物注射站等。但前題是，我們的街道就必須部署足夠的人力，才有辦法做這些事。」

市府紀錄顯示，麥德誠兩周前已提交11月選舉參選文件，馬宏尼則是在1日提出。

麥德誠說：「我首先是一名持有民主觀點的人，然後才是民主黨 人，我認為選舉有競爭，才能為選民提供更好的服務。我期望能讓第六選區變得更安全、更乾淨、更具公平性，也歡迎其他候選人分享他們對這個選區的願景。」

麥德誠和馬宏尼之間有一些差異已經很明顯，例如，麥德誠最近表示支持罷免檢察長博徹思（Chesa Boudin），但馬宏尼反對；麥德誠支持布里德背書的簡化住房建設憲章修正案，馬宏尼還未決定是否支持，或是支持市議員陳詩敏（Connie Chan）最近提出的替代方案。

馬宏尼在舊金山土生土長，在外日落區（Outer Sunset）長大，高中就讀聖伊格內修斯大學預備學校（St. Ignatius College Preparatory），是一名訓練有素的社會工作者。她目前是加州民主黨主席，多年來一直是舊金山酷兒（queer）酒吧The Stud的共同東主，馬宏尼還與他人在舊金山共同創辦一個跨性別文化區。