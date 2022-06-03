亞裔美好社區促進會 4日辦端午龍舟園遊會

亞裔美好社區促進會長期在社區促進亞裔與主流社會的橋接。（記者李榮╱攝影）

自從2020年爆發新冠肺炎（COIVD-19）疫情 以來，開啟了長期的防疫生活，為了最大限度降低感染的可能，很多人都居家避疫許久，直到最近才開始出外社交。隨著聖他克拉拉縣逐步鬆解開放的政策，亞裔 美好社區促進會（Asian American for Better Community，AABC）宣布，在董事會討論後決議，將於6月4日於薩拉度加的「Wildwood Park」舉辦端午 龍舟園遊會，一方面紀念中華傳統文化，另一方面也促進族裔之間的了解，把中華文化介紹給社區。

亞裔美好社區促進會的宗旨是建立並凝聚亞裔美籍人士的力量，充分發揮亞裔對周遭社區事務的關心，並且推動奉獻與回饋，希望各族裔能相互瞭解。

亞裔美好社區促進會介紹，這次舉辦端午龍舟園遊會，一方面是紀念中國歷史人物、愛國詩人屈原，再方面也是介紹這段深具中華文化遺產意義的史詩給社區大眾。同時最重要的，也是希望借此機會幫助大家舒展身心，並增強居民的相互認識瞭解，促進族群之間的和諧共處，以及美好共享的社區鄰里氛圍精神，「而這正是AABC服務社區的重要目的！」

端午龍舟園遊會時間訂於6月4日早上11時至下午2時，在薩拉度加Wildwood Park舉行，免費遊園，並且有各式精采節目。現場包括龍舟節慶的歷史簡介，鼓隊的示範，矽谷大樂隊的音樂演奏，花鼓舞表演。此外，大朋友小朋友也可以學做粽子、香包等等手工藝，「一家大小、無論幾代同堂，都能在這個龍舟節戶外活動中，享受薩拉度加的安祥、寧靜、小城鎮、慢步調，而又多元化的風貌。並且放鬆疫情以來大家緊繃疲憊的身心，提供一個健康的宣洩情緒出口。」