中美珠心算學會辦青年儲備師資訓練 傳承文化

中美珠心算學會舉辦青年儲備師資訓練，傳承珠心算文化。（記者李榮／攝影）

中美珠心算學會舉辦第12屆珠心算青年儲備師資訓練。今年訓練在聖他克拉拉舉行，參加者都是9到11年級的學員。會長周雅莉介紹，學員本身都擁有高段位的珠算心算背景，也有熱忱傳承珠算與心算文化，為珠心算這項世界非物質文化遺產而努力。

當日開場由參加過青年儲備師資訓練的鄺家齊博士引領學員相互認識。上午課程是基本課程的解說，由副會長李哠和三位在中文學校有共同教學三年經驗的Ellie Kuang、Kayla Luong、Kacie Fong，以實體線上混合授課方式講解，並分享教學基本法則。四人都有豐富的實際教學經驗，互動熱烈，也總結他們的教學心得與要點，讓大家從中學習和探討思索。

接下來Janelle Wang則是解說教學計畫，和如何備課及與學生家長溝通方式等。尤其在新冠肺炎疫情 之後，許多課程改為線上，遠距教學挑戰不小，像是老師如何引導學生專注、避免學生分心等，就是必須面對的課題。Aaron Chen與李哠則是就乘法除法的教學，以生動淺顯的方式帶入，希望學員們能快速掌握訣竅。

下午課程由鄺家齊介紹從珠算轉移至心算的過程，以及從算盤實像到腦中虛像並逐漸實像化的過程。Adam Wu和Sophia Siopack建議以遊戲教學引起學生興趣，尤其對於小學生很適用。例如，可以用數字賓果遊戲等引發學生學習的興趣。

之後分派主題，由學員分組討論並作實習，強調「做中學」，符合杜威的經驗學習觀點，希望經過實作參與，加強學習成效，並且認知理解和解決問題。周雅莉指出，「教與學的角色互換時，學員才有更深入的領悟與反思。最後由學員上場分組實習教學，雖然每組學員在台上都顯生澀，但也有條有理。最後由講師群就每一組學員的表現逐一點評，學員得到即時的回饋，作為努力與進步的標竿。第二階段的儲備師資訓練將於明年1月辦理。」