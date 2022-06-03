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財富雜誌：全美2/3房市被高估 灣區卻遭低估

編譯組／灣區電
房地產經紀人認為，灣區擁有好天氣，科技產業蓬勃發展，房價將非常可能持續上漲，因為需求就在那裡。(Getty Images)
房地產經紀人認為，灣區擁有好天氣，科技產業蓬勃發展，房價將非常可能持續上漲，因為需求就在那裡。(Getty Images)

灣區房價絕非「可負擔」(affordable)，眾所皆知。但新數據顯示，灣區房價甚至可能被「低估」(undervalued)。「財富雜誌」(Fortune Magazine)文章指出，全國有三分之二房市被「高估」(overvalued)，特別是在奧斯汀及夏洛特等地。但是，灣區房市被認為是被低估的。

房地產經紀人史坦(Alexandra Stein)表示，高薪科技業持續推動房地產價格。她指出，蘋果等公司發放獎金，原因是沒有足夠工程師，所以當見到這種類型金流停留在灣區，房市仍上漲有其道理。

儘管貸款利率升高，聯邦政府嘗試抑制通貨膨脹。史坦認為，灣區200-300萬元房屋仍存在競標戰。她表示，灣區擁有好天氣，科技產業蓬勃發展，房價將非常可能持續上漲，因為需求就在那裡。

基礎經濟學顯示，房價增長與收入增加是交互作用。兩者無法長時間超越彼此。這是疫情期間房市繁榮令人擔憂之處。過去一年，全美房價成長20.6%，收入僅成長4.8%。這種脫節情況，讓更多經濟學家最擔心房地產泡沫化。

不過，「穆迪分析」(Moddy’s Analytics)首席經濟學家詹狄(Mark Zandi)告訴「財富雜誌」，現在使用這個詞還為時過早。泡沫需要投機驅動價格增長以及高估。目前的確有達到所謂泡沫的至少一個因素：高估。但是，高估因市場而定，房市因疫情蓬勃發展情況，現在已走向結束，先前因為遠距辦公者到奧斯丁、夏洛特等地買房，推動當地房市飆升，遠高於全國增長率。

「CoreLogic」計算約400個都會統計區域的市場風險評估，了解當地收入水平是否可支撐房價。分析發現，美國有67.9%地區房市被「高估」，僅有24.5%房市為「正常」(normal)、7.6%「被低估」。

那些「被高估」房市現在正面臨考驗。過去五個月，貸款利率自3.11%升至5.1%，新房銷售、現存房屋銷售與貸款申請都直線下降。庫存正在快速增加，降價房屋的百分比也是如此。簡而言之，疫情期間的房市蓬勃盛況，正走向終點。

但是，房市降溫是否意味著房價將很快下跌？CoreLogic預測美國房價未來12個月仍將上漲5.9%。然而，部分區域性房市出現下跌的可能性高，包括在德州與亞利桑納州等城市。

房價 灣區 貸款

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