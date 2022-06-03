嬰兒奶粉短缺 眾議員羅康納開圓桌會議 促政府盡快恢復供應鏈

關於嬰兒配方奶粉短缺的媒體圓桌會議。（記者陳爍嘉╱攝影）

嬰兒配方奶粉短缺的危機，使家長十分焦慮。代表矽谷的聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）與FIRST 5執行長克洛伊德(Jennifer Kelleher Cloyd)，以及經歷過這一事件的灣區 家長萊斯卡(Claire Lesikar)一起，於日昨主持了媒體圓桌會議。他們討論嬰兒配方奶粉短缺如何影響社區有嬰兒的家庭，以及可以採取哪些措施來解決這個問題。

由於COVID-19大流行導致的勞動力、運輸和原材料中斷，許多產品的供應鏈 出現了危機，其中就包括了嬰兒配方奶粉。而嬰兒家長在COVID-19封鎖期間囤積了很多嬰兒配方奶粉，則進一步擠壓了庫存。今年2月，美國頂級嬰兒奶粉品牌Similac的生產商雅培（Abbott）關閉了密歇根州的一家主要工廠、並在2月因污染問題召回了三種嬰兒配方奶粉，致使短缺情況更加嚴重。今年4月，人們開始注意到了嬰兒配方奶粉短缺的危機。

許多家長在這個危機中互相幫助，比如捐贈自己的母乳，為朋友代購嬰兒配方奶粉，分享自己知道的嬰兒奶粉配方。但是建議家長要和兒科醫生保持聯繫，以保證在這個特殊時期，嬰兒們不會遭遇到潛在的健康危險。雖然聖荷西 正在面臨嬰兒配方奶粉危機，但幸運的是，灣區部分商店偶爾有限量的嬰兒配方奶粉在限量出售。

First 5首席執行官克洛伊德在1日的會議中建議家長，對於居住在聖荷西、符合條件的居民，他們還可以聯繫當地的家庭資源中心（Family Resource Center）工作人員需求幫助，通過銷售網絡獲得嬰兒配方奶粉。另外，家長也可以聯繫他們的兒科醫生，看看兒科醫生是否有渠道可以獲取更多嬰兒配方奶粉。

還有很多居民已經嘗試了其他配方的奶粉。克洛伊德介紹，大部分兒科醫生表示，大部分沒有特殊健康狀況的嬰兒是可以適應配方變化的。如果家長找到不同牌子的嬰兒配方奶粉，建議家長還是可以購買和嘗試一下。

萊斯卡是兩個月大的嬰兒的媽媽，她們一家在這一次嬰兒配方奶粉短缺的時期備受煎熬，甚至給自己的嬰兒使用了其他配方的奶粉。幸運的是嬰兒沒有出現過敏情況，但這對新手父母回憶起當初的這個冒險的無奈之舉，依然十分後怕。

萊斯卡求助了一些居住在美國各地的親戚幫忙搜尋奶粉，現在已經囤有足夠數量的嬰兒配方奶粉了。她覺得這種嬰兒奶粉短缺危機不應該發生，希望對於類似嬰兒配方奶粉這種特殊的產品，政府能夠提前做好準備，以防止類似問題重演。

會上，First 5首席執行官克洛伊德向政府提出建議，「如果我們有更多資金，我們可以利用多種社會網絡，或者通過聖他克拉拉縣的家庭資源中心，努力保障嬰兒配方奶粉供應。對於國家來說，大部分這種危機是可以解決的。政府需要為我們帶來更多供給，確保盡可能快地恢復整個美國的嬰兒配方奶粉供應鏈」。

克洛伊德預估，「嬰兒配方奶粉的短缺危機可能還需要花費一到兩個月的時間，等待工廠跟上生廠進度」。