聖荷西小企業補助申請 延長至6月30日截止

聖荷西小型企業補助項目申請期限延長至2022年6月30日下午5時。圖為聖荷西普通的小店鋪。（記者陳爍嘉╱攝影）

聖荷西 市經濟發展和文化事務辦公室宣布，將小型企業補助項目（San José's Small Business Grant Program）申請期限延長至2022年6月30日下午5時。這一項目旨在幫助小型企業老闆支付拖欠的租金 ，不僅可以緩解小型企業老闆的經濟情況，防止小型企業老闆被房東 驅逐，也能幫助房東收取其應得的租金收入。

聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)說：「自大流行開始以來，被迫停業或幾近停業對小企業造成嚴重傷害。聖荷西市一直在努力尋找緩解大流行帶來的經濟壓力的方法，感激可以利用聯邦美國救援計畫法案的補助款，幫助社區的小型企業重新站穩腳跟。」

聖荷西有超過100萬居民，是美國最多元化的大城市之一，也是北加州最大的城市和全美第十大城市。聖荷西是世界上技術公司和專業知識最集中的地區之一，同時也吸引了許多創業者到此建立自己的公司。此前，聖荷西市批准了聯邦美國救援計畫法案資助的270萬元預算，用於根據企業的年收入提供5000元、1萬元和1萬5000元的商業補助款。預計將頒發約300份補助款。

此次小企業租金補助項目的補助對象為營利性企業、公司或企業，包括獨資經營者和單人企業，以及第11章破產程序（Chapter 11）中的企業。補助金將直接發放給拖欠租金的房東。2022年6月30日之後，所有收到的申請都將進行抽籤，直到所有資金都已入賬。

申請該項目所需的資格條件為：2020年3月24日至2021年8月19日期間未償租金債務的證明。實際商業地址必須在聖荷西。2020年或2021年的年總收入必須低於300萬元。企業必須有十名或更少的全職員工，包括企業主（企業可以在其全職等效人數中包括兼職員工，兩名兼職員工相當一名全職員工）。企業必須活躍並打算繼續運營。企業必須在2020年3月24日之前開展業務。

聖荷西經濟發展主任克萊恩(Nanci Klein)表示，會確保提供多種語言的補助項目材料，並面對面的申請幫助。

此次補助項目的更多信息可以在AccessSBDC網站上獲得，網站提供了多種語言（包括中文）的項目信息、預篩選表格和申請入口：https://www.accesssbdc.org/sjrr22/。