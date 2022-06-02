聖荷西華裔麵包店賣麻糬馬芬多年 突收終止函

CA Bakehouse目前銷售「麻糬蛋糕」(mochi cakes)，受到顧客歡迎。(圖取自CA Bakehouse官方臉書)

聖荷西小型家庭式烘培店「CA Bakehouse」在接獲終止信函(cease-and-desist letter)之前，已賣了約兩年的麻糬蛋糕。來自柏克萊 「Third Culture Bakery」信函要求CA Bakehouse立即停止使用「麻糬馬芬」(mochi muffin)一詞，否則將面臨法律訴訟。Third Culture Bakery於2018年將此一詞註冊為商標。

CA Bakehouse店主林凱文(音譯，Kevin Lam)感到震驚，不僅是法律威脅，並且是這樣一個常用詞、描述有嚼勁糯米馬芬點心，可以註冊商標。他表示，就像是替白麵包或香蕉馬芬註冊商標。與Third Culture Bakery相比，CA Bakehouse只是小型家庭事業，店家只能更改這項點心名稱。

自從Third Culture Bakery為其標誌性產品獲得聯邦商標以來，這家烘培店一直努力阻止全國各地餐館、烘培店與美食 部落客使用「麻糬馬芬」一詞。屋崙拉麵店也於幾年前接獲終止信函。今年4月，一些店家也接到來自Third Culture Bakery的終止信函，包括一家位在麻州的迷你家庭式麵包店。

幾乎所有接獲信函的店家，都快速遵守並重新為產品命名。例如CA Bakehouse目前銷售「麻糬蛋糕」(mochi cakes)。他們害怕與相對大型、資源充足並在全國範圍銷售麻糬馬芬企業，展開商標戰。

Third Culture Bakery共同擁有人邵文德(Wenter Shyu，譯音)表示，他很早就意識到烘培店應該保護其第一個也是最熱門產品。店家目前聘請律師監督商標。他指出，他們並非試圖聲稱擁有mochi或mochiko或muffin等用詞的擁有權，而是與開創他們烘培店並與其知名產品有關。這是他們支付帳單與支付員工的方式。若任何人製作像他們一樣的麻糬馬芬並出售，是他們要追究的對象。

事件引發有關誰可擁有一道菜的議題，餐廳與食譜界長期熱烈討論。

許多烘培店與美食部落客拒絕發言，害怕被Third Culture Bakery採取法律行動。關於終止信函的討論在烘培業界傳播開來，並在聚集15萬成員的臉書群組「Subtle Asian Baking」發起討論。許多成員是烘培人士或部落客，認為帶有糯米粉的烘培食品，存在已久。Subtle Asian Baking創辦人Kat Lieu表示，他們是一群亞洲烘培熱愛人士，喜歡烘烤麻糬。是否有朝一日得擔心害怕烘烤香蕉蛋糕或味噌點心？擔心會收到終止信函？或可繼續發揮創造力與自由？

麻糬馬芬與Third Culture創業故事緊密連結。共同擁有人Sam Butarbutar 於2014年開始向灣區咖啡店出售印尼 風味馬芬點心。他與伴侶邵文德2017年在柏克萊開設烘培店並持續展店。

麻糬馬芬在很多方面成為「Third Culture」的品牌象徵：由印尼與台灣伴侶經營的商店，以他們的第三文化身分作為製作甜點靈感。其在終止信函寫道，對「Third Culture」來說，麻糬馬芬「不僅是一個糕點」。他們的零售點是許多文化與身分認同交叉點共存共榮空間。