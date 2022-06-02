納巴縣山火焚地570畝 火場獲控

納巴縣31日下午爆發山火，已焚地570畝，火勢已受到控制。（電視新聞截圖）

氣候乾旱造成納巴縣爆發山火 ，加州 森林防火廳（Cal Fire）1日下午表示，目前已焚地570畝，20%火場已被控制。

根據納巴縣警局發布的公共安全警報，「老山火」（Old Fire）於5月31日下午4時開始燃燒，蔓延迅速。為避免居民發生危險，當局一度下令納巴縣Soda Canyon Road一帶居民撤離，不過撤離令已於1日上午解除。

「老山火」起火點位於納巴縣北部，受到乾旱影響，火場面積在數小時內從50畝迅速擴大到超過500畝。不過，加州森林防火廳官員表示，情況到了5月31日下午轉為有利局面。截至6月1日下午，20%火場已受到控制，火場面積被消防員控制在570畝左右，沒有再繼續擴大，也沒有任何建築物被燒毀。

加州森林防火廳發言人赫南德茲（Erick Hernandez）1日說：「昨夜無風有利滅火，大火因此獲得控制，幸運的是，今天上午火場面積並未擴大，是個好跡象。」

赫南德茲指出，除了受到風勢幫助，山火在下午開始燃燒也幫了大忙，他表示：「萬一像2017年阿特拉斯山火（Atlas Fire）在凌晨兩、三點爆發，我們就無法部署任何空中資源。」加州森林防廳此次出動了十架飛機和直升機救火。

納巴縣居民沃克（Todd Walker）表示，他看到大火在他位於Soda Springs Road上的住家對面燒起。沃克的房子是新蓋的，他原來的房子在2017年阿特拉斯山火中被燒毀。

沃克說：「我認為，居民們做了很多工作讓本地具有一定程度的防火性，我的房子有一側用的材料是硬板（hardy board），屋頂是鋼製的，有很多可防禦空間，所以我對它很有信心。」沃克甚至還買了一輛舊消防車，31日下午開始起火後，他把消防車準備好，但沒有用上。

沃克指出，道路清理計畫有助對抗火災。加州森林防廳提供一筆撥款，用來清理Soda Springs Road兩旁的植被。這條道路是供緊急車輛使用，以及作為疏散居民之用。

赫南德茲說：「保持道路暢通對我們來說很重要，因為不會有遺燼在植被中造成零星火災，同時可以像昨天一樣疏散所有人。」