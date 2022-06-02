陽和會館主席選舉被判無效 恐長期無主席

陽和會館主席選舉被判無效，真善堂主席梁志雄表示，法律是公平公正的。（記者王子涵／攝影）

經歷長達一年的抗議和訴訟後，陽和總會館主席選舉紛爭暫時落下帷幕，舊金山 縣高等法院在4月判決2021至2022年陽和主席選舉違反章程，結果無效，免去梁國源主席一職，並賠償原告喜善堂1.8萬元。真善堂主席梁志雄、副主席陳家柱表示，法律是公平公正的，感謝所有理事會員，以及律師給予支持和幫助。

陽和總會館由12個善堂組成，主席由各個善堂輪值，期限為兩年。2021年，喜善堂依照選舉章程，推舉主席梁志雄、副主席陳家柱參與選舉。

「陽和少部分人違反章程，給予另外兩位非善堂推選人士參與選舉。」梁志雄說，「善堂反對並舉行了多次示威，由於投訴無門，善堂擁有道理，最後採取法律途徑進行訴訟。」

去年5月，陽和選出新主席梁國源。選舉之前，大批喜善堂代表來到陽和門口，舉牌抗議，高叫口號，場面一度氣氛緊張，警員也到場維持秩序。梁國源在今年3月曾輪值中華總會館總董。

根據法官的最終審判聲明，陽和總會館應立即重新進行選舉，並由陽和董事會對喜善堂所推舉的提名 人進行表決。

加州 實業公司董事會主席、喜善堂顧問李兆祥在訴訟中提供了大力支持；負責本案的律師布里爾（Joseph Breall）說：「本案中，法官裁定一個組織內的選舉是不符合法律的，這樣的情況十分少見，所以說是一個巨大的成功。」

梁國源對判決暫未作出回應，但根據現場代表表示，會繼續上訴。布里爾表示，上訴過程可能會長達兩年之久，期間陽和總會館可能會處於長期無主席的狀態。