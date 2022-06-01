加州汽油補助 紐森、議會仍無共識

加州州長與州議會關於補助汽油費爭執不下，國殤日周末油價繼續上漲。(Getty Images)

如何補助加州 駕駛人的汽油錢？加州州長與議會各持己見。加州州長紐森3月間提議，每名登記車主可得到400元金融卡補助款，擁有兩部車的車主可領到800元金融卡補助款；但加州議會則建議，收入12萬5000元以下民眾可領到補助，如共同申報所得稅民眾，收入為25萬元以下，每人可領到的補助款額為200元。

雙方爭執不讓時，國殤日周末油價 繼續上漲。洛杉磯縣5月29日平均油價每加侖高達6.126元，單日上漲2.8分錢。同一時間內，南加州橙縣平均油價每加侖油價為6.101元。單日之間上漲3.4分錢。

加州參議會議長阿德金斯(Toni G. Atkins)與州眾議會議長蘭登(Anthony Rendon) 發表聯合聲明指出，目前整個加州汽油上漲程度令人震驚，許多加州人的確需要協助，度過這種前所未有的高油價情況。目前問題非常迫切。州議會正全力協調，解決議會與州長對如何採用汽油補助款的不同看法。議會有信心達到共識，完成協助加州民眾的目標。

加州共和黨 州眾議員基雷(Kevin Kiley) 表示，解決目前高油價最快、最有效的方法就是取消油稅。加州油稅高達每加侖51分錢。這必須馬上取消。他強調，無論什麼法案通過，民眾必須馬上得到補助，加州政府的作風與其他各州不同，這包括民主黨與共和黨掌權的州在內。他說，事實上，加州的汽油稅很快就將再調高。

加州油稅目前每加侖汽油徵稅51.5分錢。據報導，7月1日起將再調高3分錢。