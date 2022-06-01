投入650萬 布里德：5年內終結金山跨性別遊民

布里德宣布投入650萬元預算，到2027年結束跨性別人士無家可歸狀態。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德5月31日宣布，計畫將投入650萬元，在2027年，也就是五年內結束舊金山跨性別 和非確定性別人士 (TGNC) 的無家可歸狀態；這項結束跨性別遊民 的計畫，是市長住房和社區發展辦公室 (MOHCD)、遊民和支持性住房部 (HSH)、公共衛生部 (DPH)、跨性別倡議辦公室 (OTI)，為非確定性別人士提供服務的非營利機構共同合作實施。

這項措施讓舊金山成為全國第一個致力於結束TGNC族群遊民狀態的城市，擬議預算包括對住房補貼、行為健康和社會服務的歷史性投資，以及為跨性別和性少數族群( LGBQ+)青年購買永久支持性住房地點。

布里德表示，與普通人群相比，跨性別與非確定性別人士群體經歷遊民的可能性是普通人群的18倍，少數跨性別社區的比率甚至更高。舊金山是擁有全國最大的TGNC人口之一的城市，必須確保所有舊金山人都能通過持續投資獲得住房和基本資源，且可以向全國展示如何支持和保護跨性別社區。

目前舊金山全市估計有400多名TGNC遊民，這項計畫的實施將解決TGNC社區內的遊民危機，特別是非裔、原住民、西語裔和其他有色人種的跨性別女性。結束跨性別遊民的計畫，是建立在布里德於2019年創立的「Our Trans Home SF」計畫之上，也是全國第一個以TGNC為重點的住房計畫。

布里德市長即將發布的預算，包括以下歷史性投資，例如通過舊金山市靈活住房補貼池 (FHSP) 提供至少150份長期住房補貼；為TGNC和LGBQ+ 青年人購置和運營一個新的永久支持性住房站點，重點是版納骨過渡年齡青年 (TAY)；兩年內撥款600萬元，用於資助短期租金補貼、靈活的財政援助；以及支持為TGNC居民提供服務的非營利組織；為遊民或有遊民風險的TGNC個人提供 50萬元的行為健康服務資金。

第六區市議員麥德誠表示，這是開創性的舉措，可滿足跨性別與非確定性別人士的需求。這些人特別容易受到與遊民者相關的一系列健康和安全的挑戰。在未來五年內結束跨性別遊民是有價值的目標。他希望此計畫為全國和世界各地城市的類似舉措提供參考。

麥德誠感謝布里德和TGNC社區領袖的領導，也感謝市長住房和社區發展辦公室、遊民者和支持性住房部、公共衛生部、跨性別倡議辦公室等部門的承諾。

舊金山市議員孟達文(Rafael Mandelman)表示，布里德在任期間一直是舊金山TGN社區的堅定擁護者。他很榮幸與市長合作提出「Our Trans Home SF」，並期待與她合作，實現她在舊金山結束跨性別遊民的大膽願景。

舊金山市到2027年結束跨性別遊民計畫，意味著現有的跨性別遊民社區，將在未來五年內得到穩定和安置。任何未來淪為遊民的跨性別者，也都將獲得資源和支持，讓他們迅速得到安置。