東灣豪宅銷量去年成長300% 灣區億萬富翁多

房價200萬元以上的豪宅去年銷售量大幅成長72%，其中又以灣區成長最為迅速。(Getty Images)

根據地產數據與分析公司「核心邏輯」 (CoreLogic)，房價 200萬元以上的豪宅去年銷售量大幅成長72%，其中又以灣區 成長最為迅速。

灣區是全球億萬富翁最高集中地。東灣高級住宅區去年房價200萬元以上豪宅銷售量成長率約達300%。舊金山、聖他克拉拉、聖馬刁等縣亦相去不遠。

根據「核心邏輯」首席經濟學家何普 (Selma Hepp)，2021年股市大漲，投資人獲利豐碩；另外新冠疫情間允許遠距工作，這兩大因素造成豪宅與二手屋市場火熱。

何普說，她發現去年股市飆漲，許多人蓄積大筆財富，有些人因投資加密貨幣獲利，於是紛紛售出股票，轉手投資地產，因為地產是較安全投資。

根據核心邏輯，東灣城市如柏克萊、屋崙、彼德蒙 (Piedmont)等地200萬以上豪宅銷售率成長最高。阿拉米達縣從2020年至2021年200萬元以上豪宅銷售率成長270%。聖他克拉拉縣、舊金山縣，與聖馬刁縣2020年至2021年的成長率分別為165%、100%，以及100%。

何普說，灣區房價一直高昂，這也是200萬元以上房屋銷售量高主因之一；灣區目前中間房價高達100萬元以上，這是美國房價最高地區。加州 去年獨棟屋銷售量也成長8%。

雖然灣區與全加州地產行情火熱，去年疫情間，數百萬加州人生活困頓，加州服務業失業率高。另外房東與租戶因房租繳付問題，已向州府申請高達50億元以上的房租補助款。

未來年間，經濟不均情況將繼續惡化，根據財富報告 (The Wealth Report) 2016 - 2026年間，全球個人資產超過3000萬元人數將成長一倍。美國各地房價2000萬以上的豪宅新冠疫情期間銷售量幾乎成長一倍，主要原因是2021年股價大幅成長。另外許多高收入人士可在維持原來工資情況下遠距工作。

根據金門Southeby’s International Realty，矽谷高級社區房價亦快速成長，中半島阿瑟頓 (Atherton) 4月間平均房價為970萬元，比一年前增加了15%；洛斯阿圖山麓 (Los Altos Hills) 平均房價540萬元，年增率為5.5%，巴洛阿圖今年4月平均房價430萬元，比一年前增加6%。另外根據分析，上述地區房屋極易轉手，洛斯阿圖房屋一般只需一個星期即可售出。