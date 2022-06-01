我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

東灣豪宅銷量去年成長300% 灣區億萬富翁多

編譯組／灣區綜合電
房價200萬元以上的豪宅去年銷售量大幅成長72%，其中又以灣區成長最為迅速。(Getty Images)
房價200萬元以上的豪宅去年銷售量大幅成長72%，其中又以灣區成長最為迅速。(Getty Images)

根據地產數據與分析公司「核心邏輯」 (CoreLogic)，房價200萬元以上的豪宅去年銷售量大幅成長72%，其中又以灣區成長最為迅速。

灣區是全球億萬富翁最高集中地。東灣高級住宅區去年房價200萬元以上豪宅銷售量成長率約達300%。舊金山、聖他克拉拉、聖馬刁等縣亦相去不遠。

根據「核心邏輯」首席經濟學家何普 (Selma Hepp)，2021年股市大漲，投資人獲利豐碩；另外新冠疫情間允許遠距工作，這兩大因素造成豪宅與二手屋市場火熱。

何普說，她發現去年股市飆漲，許多人蓄積大筆財富，有些人因投資加密貨幣獲利，於是紛紛售出股票，轉手投資地產，因為地產是較安全投資。

根據核心邏輯，東灣城市如柏克萊、屋崙、彼德蒙 (Piedmont)等地200萬以上豪宅銷售率成長最高。阿拉米達縣從2020年至2021年200萬元以上豪宅銷售率成長270%。聖他克拉拉縣、舊金山縣，與聖馬刁縣2020年至2021年的成長率分別為165%、100%，以及100%。

何普說，灣區房價一直高昂，這也是200萬元以上房屋銷售量高主因之一；灣區目前中間房價高達100萬元以上，這是美國房價最高地區。加州去年獨棟屋銷售量也成長8%。

雖然灣區與全加州地產行情火熱，去年疫情間，數百萬加州人生活困頓，加州服務業失業率高。另外房東與租戶因房租繳付問題，已向州府申請高達50億元以上的房租補助款。

未來年間，經濟不均情況將繼續惡化，根據財富報告 (The Wealth Report) 2016 - 2026年間，全球個人資產超過3000萬元人數將成長一倍。美國各地房價2000萬以上的豪宅新冠疫情期間銷售量幾乎成長一倍，主要原因是2021年股價大幅成長。另外許多高收入人士可在維持原來工資情況下遠距工作。

根據金門Southeby’s International Realty，矽谷高級社區房價亦快速成長，中半島阿瑟頓 (Atherton) 4月間平均房價為970萬元，比一年前增加了15%；洛斯阿圖山麓 (Los Altos Hills) 平均房價540萬元，年增率為5.5%，巴洛阿圖今年4月平均房價430萬元，比一年前增加6%。另外根據分析，上述地區房屋極易轉手，洛斯阿圖房屋一般只需一個星期即可售出。

房價 灣區 加州

上一則

加州治安敗壞 平等公義協會：犯罪除罪化是主因

下一則

全球前10大國家公園 加州優勝美地 排名第5

延伸閱讀

外州回收瓶詐千萬退款 6人涉案

外州回收瓶詐千萬退款 6人涉案
朱立倫本周訪美 陳以信灣區踩點

朱立倫本周訪美 陳以信灣區踩點
馬斯克似德州王 居民不爽 租大看板相嗆

馬斯克似德州王 居民不爽 租大看板相嗆
馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門
聖荷西鋼琴老師涉猥褻學生 被捕

聖荷西鋼琴老師涉猥褻學生 被捕

熱門新聞

華人彭一玲在沙加緬度酒店開會。有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

2022-05-25 19:00
失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

2022-05-24 14:20
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
華人黃展文拍下劫匪逃跑時的視頻，圖為視頻截圖。（黃展文太太馮泳恩提供）

奧克蘭華埠2匪沿路搶 6華人見義勇為狂追圍堵

2022-05-30 02:00
阿賽頓(Atherton)一直被排名是全國最昂貴房屋的郵遞區號，平均稅收差異最高、略高過3萬5000元。(圖取自阿賽頓市官方臉書)

13號法案 致灣區各地產稅不均 工薪家庭恐更難擁房

2022-05-28 02:20
委利賀漁民非法捕撈250多隻珍寶蟹。（美聯社）

涉非法捕蟹 亞裔漁民獲利6萬多 恐遭罰百萬

2022-05-31 02:00

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫