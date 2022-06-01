佛利蒙遊民持刀打架 被捕

佛利蒙相較附近其他城市犯罪率較低。(Getty Images)

33歲遊民威爾遜(Vincent Wilson）日前在佛利蒙Stevenson Blvd. 4900街區的一戶商家門前使用砍刀打架被捕。隨後警方對該男子進行搜身，發現了一把砍刀、一把上膛的手槍和一把小刀。警方表示，這把槍是在一次未指明的入室盜竊後被盜的。

根據警方，5月29日上午11時50分左右，緊急調度員接到電話，有人報告說，有兩人在打架。目擊者說，其中一個人拿著一把劍，可能還有另一種武器，可能是另一把劍或警棍，

警方說，應急人員發現了一名與目擊者描述相符的男子。在清除了任何公共威脅區域後，他們與攜帶武器的男子保持距離。警方下達該男子自首的命令後，該男子最終「遵從指示，被安全拘留」。目前暫未收到受傷的報告。

根據警方報告，威爾遜因涉嫌非法攜帶隱藏的槍枝、攜帶上膛的手槍，而登記持有槍枝，以及兩項非法持有毒品罪。

佛利蒙是矽谷 第四大城市，擁有22萬8074名居民。相較於附近的其他城市，犯罪率比較低。根據Crime Grade的統計數據，佛利蒙市成為犯罪受害者的機率在西北部社區可能高達三十分之一，在城市東北部則低至四十三分之一。在聖荷西，民眾成為犯罪受害者的機率在東北部社區可能高達二十五分之一，不過在西南部，這一數據則低至五十一分之一。而舊金山的犯罪率則更加令人擔憂，成為犯罪受害者的機率在西部街區可能高達十九分之一，在西南部也有四十六分之一。

剛來到灣區 兩個星期的陳女士表示，「一聽說我要來灣區工作，這邊的朋友和長輩們的第一反應都是警告我說，貴重物品和包包都不能留在車裡，而且還要買車玻璃的保險，這邊經常會有人砸車玻璃偷東西。另外出門不要背挎包、手提包，否則遭到搶劫的機率很大」。

佛利蒙警察 局提醒民眾：「如果出現了犯罪活動，請向警局報告。許多犯罪分子以最喜歡的區域為目標，並擁有可預測的操作方法。有關犯罪的報告有助於警方在犯罪發生地，或最有可能發生犯罪的地方分配警察。在美國，至少有二分之一的犯罪沒有被舉報，要麼是因為人們認為警方對此無能為力，要麼是因為人們不想捲入其中。但是如果不報告犯罪，犯罪分子可能會繼續實施犯罪，而不受干擾」。