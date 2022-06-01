北加州中文學校聯合會學藝競賽 頒獎

北加州中文學校聯合會學舉辦學藝競賽頒獎。（記者李榮／攝影）

北加 州中文學校聯合會日前在南灣金山華僑文教中心舉行2022年學藝競賽頒獎典禮，表揚「多媒體簡報比賽」以及「成語比賽」兩項比賽的得獎學生。聯合會表示，獲獎的學生將被推薦至全美中文學校總會，參加7月份全美「多媒體簡報比賽」及「成語比賽」。

北加州 中文學校聯合會會長李亭儀介紹，多媒體簡報比賽是在今年稍早舉辦，而成語比賽則是5月中在線舉行。過往成語比賽多採實體搶答方式進行。今年雖因疫情，不方便實體競賽，但聯合會考量成語有其精采的典故且寓有深意，成語仍是生活常用的語彙，因此期盼藉由持續比賽推動僑校老師注重成語教學，使學生能靈活運用成語。

由於線上比賽的複雜性，聯合會學藝競賽小組精心籌畫比賽的各種方式，最後採用Classkick進行初賽，並用Power Point配合Google Form的方式舉行決賽。

學藝競賽頒獎典禮由聯合會學術競賽召集人寇惠風主持，金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、佛利蒙市議員邵陽等人都到場致意，並鼓勵得獎學生。

莊雅淑表示，聯合會長期關心海外僑校教育 ，配合僑委會政策舉辦學藝競賽，並陪伴僑校學生在中文學習上努力成長。

她進一步說，多媒體簡報比賽是項多元有趣的活動，能培養創造力、組織力，對於學生們未來的升學、就業也多有助益；而成語是中華文化的精髓，透過比賽能鼓勵學生們有效使用成語，在語言和文章的表達上更精簡深刻。

邵陽以競賽評審及頒獎貴賓雙重身分參加典禮。他幽默地以「罩」搖過市、「別來，無恙(你不來，我就不得病)」等詞句，示範成語隨著時代和場合不同在意義的變化。他祝賀所有得獎學生晉級參加全美學術競賽，祝福學生在全美比賽中有令人刮目相看的表現。

李亭儀表示，希望所有得獎學生把握機會，代表北加參加全美比賽。她也感謝學藝競賽小組，特別是召集人寇惠風前會長的付出，也特別感謝積極鼓勵學生參加比賽的校長及家長，以及僑委會對聯合會的全力支持。

當日多媒體比賽雙人組得獎的兩位小朋友當場表演他們的作品，精采活潑的表現獲得在場觀眾熱烈迴響。所有獲獎學生獲頒獎盃、獎狀、和獎金，並推薦至全美中文學校總會，參加七月份全美「多媒體簡報比賽」及「成語比賽」。

多媒體簡報比賽得獎名單：中年級雙人組：入選王中芸、王中晴(國語語文學校)，入選王海翔、王海琳(麥奇小子教育中心)。中年級個人組第一名楊捷羽(麥奇小子教育中心)，第二名陳絮柔(麥奇小子教育中心)，第三名王沛誼(矽谷中文學校)，高年級雙人組入選張綺琪，張緯琪(西谷中文學校)。高年級個人組第一名黃品絜(麥奇小子教育中心)，第二名陳孝儀(博愛中文學校)，第三名於道言(矽谷中文學校)。

成語比賽得獎名單如下：初級組第一名單愷伶(聖馬刁學園小學)，第二名陳昶希(麥奇小子教育中心)，第三名胡涵恩(國語語文學校)，第三名王海翔(麥奇小子教育中心)。中級組：第一名李逸萱(費利蒙中文學校)，第二名魏璦玉(博愛中文學校)，第三名陳冠尹(麥奇小子教育中心)。