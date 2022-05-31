滑翔翼墜落 密爾比達1死1重傷

密爾比達拉文縣立公園30日發生滑翔翼墜落事故，造成一死一重傷。（電視新聞截圖）

聖他克拉拉縣警局表示，密爾比達 （Milpitas）拉文縣立公園（Ed R. Levin County Park）30日發生一起滑翔翼墜落事故，造成一名男子喪生，一名女子重傷。

當局表示，事故發生在國殤日接近中午時分，目前還不知道死者和傷者是分開滑翔還是一起滑翔。聖縣警局發言人戴維斯（Russell Davis）說：「調查還在進行中，在此為死者和傷者親友致上慰問。」

戴維斯表示，聖他克拉拉縣消防人員30日獲報前往事發地點，發現一名成年男子已當場死亡。聖縣法醫辦公室和警局持續在公園內進行調查。

發生事故的艾德拉文縣立公園坐落於米慎峰地方保護區（Mission Peak Regional Preserve）南端的680公路以東山腳下，靠近多個受歡迎的懸掛式滑翔翼（hang glider）出發點和降落點。這種滑翔翼通常以每小時20哩到30哩的速度飛行，但根據設備的不同，時速有可能更快。

艾德拉文縣立公園近年來發生過多起滑翔翼墜落事故，包括滑翔翼墜落在樹木上，但滑翔者倖存的意外。

戴維斯說：「滑翔是艾德拉文公園一項十分受歡迎的運動。由於這裡的地形非常陡峭，緊急救難人員要進入很困難。」