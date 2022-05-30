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入不敷出…中華總會館商董會 商討財務狀況

記者王子涵／舊金山報導
中華總會館召開商董會，主要探討了總會館所面臨的財務壓力。（記者謝潤琴╱攝影）
中華總會館召開商董會，主要探討了總會館所面臨的財務壓力。（記者謝潤琴╱攝影）

中華總會館日昨召開商董會，主要探討總會館所面臨的財務壓力。財務主任梁樹勛提出制定年度財務預算的方案。另外，聯合市市議員候選人王耀明再次拜訪，並尋求社區支持。

梁樹勛在28日的商董會上表示，總會館目前的財務狀況堪憂，入不敷出，帳戶上僅剩數萬元。他說：「既然無法開源，又不能節流，就需要完善的年度財政預算。」

商董李殿邦支持財務預算的方案，希望在下半年內盡快制定年度財務預算，讓新的主席團做到有據可依，進入良性循環。

商董林炳昌表示，中華總會館無力應付上百個華埠僑團請求捐助的請求。他說，中華總會館對於正常的活動只能精神上的支持，呼籲社區捐款。

會上，代表們還對即將到來的罷免舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）H提案發表看法。社區領袖林文傑稱，博徹思的失敗政策正在傷害所有人，長輩感到極度不安全，他還舉了兩個案例來譴責博徹思的失敗。

最後他重申，他不屬於任何政治團體及機構，只是站出來為華人發聲。

王耀明表示，很榮幸可以再次拜訪中華總會館。他所關心的三個議題，分別是促進一個更大更強的經濟、團結警察和社區，以及加強健康活動和休閒服務。若當選，他將成為聯合市首位華裔市議員。

預算 警察 華埠

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