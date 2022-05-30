金山投票率創低 訪谷區全市倒數第二 亞裔選民協會籲積極參與

目前舊金山的投票率 9.9% ，華裔投票率7.0%創歷史新低。（亞裔選民協會供圖）

加州初選投票 已開始，目前舊金山 的投票率只有 9.9% ，華裔投票率7.0%，創歷史新低。亞裔 選民協會日前在訪谷區進行選民教育，呼籲華裔選民在舊金山市6月7日的選舉中積極投票。

亞裔選民協會分析，訪谷區選民投票率歷來是舊金山市較低的地區。回看2月15日的特別選舉，華人社區的投票率是全市的總體投票率的1.5倍，但訪谷區仍然是全市投票率倒數第二。訪谷區有近1萬選民，但在今年2月的統計中，只有大約20%的選民投票。

會議上，亞裔選民協會工作人員表示，選務局已在5月初將6月7日選舉的選票郵寄到選民家中。主辦方也解釋了舊金山市選票上從A到H的七條提案的內容。

亞裔選民協會呼籲「逢舉必選」，無論大家對選票上提案和候選人有什麼看法，無論填「贊成」或者「反對」，都應參與投票。因這是全市關注的事項，關係到候選人、提案和政府選舉部對各個社區和街區的民意的關注度。

雖然6月7日的選舉中投票項目很多，亞裔選民協會勸諭大家只需要對自己關注的項目進行填寫，對其他不明白或沒有關注的項目可留空。

如果仍未收到選票或未登記做選民，請到市政廳地下室的選舉部詢問和索取選票。或在6月7日的選舉日，直接到家附近的投票站投票。選票填好後放進回郵信封裡，信封後面簽名、寫日期，以及正規寫名和地址。在6月7日之前郵寄回去，不需貼郵票。

2月15日的特別選舉，舊金山市總體華人投票率高於其他社區。希望6月7日的選舉中，華人社區能再創高投票率，用選票為社區發聲，維護自身權益。

舊金山市議員佩斯金日前在華埠花園角也呼籲華裔選民積極投票。他強調：「大家還有兩個星期時間準備在6月7日的投票。即將到來的選舉有非常重要的事，比如加州的下一任管理者會是誰，舊金山市檢察長將會是誰。對於本地問題來說，我們有A提案給公交車等交通改善的資金，垃圾回收費用怎麼定。這些非常重要的事項都在6月的選舉中。 」

佩斯金表示，選民投票方式和地點多樣，可在投票點投票，也可郵寄選票。整個過程不會造成任何花費。市政廳從現在開始到6月7日每天都會開放投票點，包括周末。「如果你不知道哪裡可以投票，就來市政廳投票」。