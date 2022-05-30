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賴聲川自比老舊金山人 憶求學第1個月被朋友「倒光」2年生活費

記者王子涵／舊金山報導
紅樓夢英文歌劇導演賴聲川。（主創團隊提供）
紅樓夢英文歌劇導演賴聲川。（主創團隊提供）

被BBC譽為「現今最頂尖中文劇作家」、亞洲周刊讚為「亞洲劇場導演之翹楚」的頼聲川，目前在灣區準備英文歌劇「紅樓夢」的執導工作。他毫不掩飾自己對於灣區的喜愛，稱自己是一個老舊金山人。如今，當他再次走過渡輪大厦（Ferry Building），看向金門大橋時，他仍然以充滿「好奇」的態度觀察著這座城市。

賴聲川在80年代首次來到舊金山求學，但來到這裡的第一個月就被朋友「倒光」了兩年的生活費，他和妻子面臨沒錢回家的窘境。在一位長輩的推薦下，他來到「The Mandarin」餐館打工。「我那個時候打工，一晚上可以賺100塊。1980年啊，我們就這樣活下來了。」賴聲川說。半工半讀下，賴聲川完成了柏克萊加大戲劇藝術博士學位，隨後他返回台灣開啟傳奇的職業生涯。

賴聲川執導的英文歌劇「紅樓夢」在2016年首次在舊金山歌劇院演出，便吸引了3000多名觀眾。此次再次應邀表演，他更加期待。這次紅樓夢從指揮、作詞作曲到演員大部分都是亞裔。賴聲川說：「這次亞洲人露臉了，班底換了八成，這一批人在一起感覺很順。」

紅樓夢列為中國四大名著之一，其長度超過「魔戒」5倍、「哈姆雷特」20倍。要將如此巨著改編稱兩個小時的歌劇，難度可見一斑。

賴聲川表示，一種方式是刪劇情，而編劇黃哲倫採用的是刪人物的方式，將主要人物刪減至七個，聚焦在三角戀愛上。賴聲川爆料，編劇在拿到劇本前沒有讀過紅樓夢。「因為沒有讀過，所以沒有先入為主的情感，他要殺誰就殺誰。」賴聲川說，「我覺得很成功，只有這麼狠才有可能完成得了。」

正值亞太裔傳統文化月，歌劇「紅樓夢」將中國經典名著以英文歌劇方式介紹給西方世界，促進中西文化交流。賴聲川表示，紅樓夢是清朝貴族的百科全書，他要讓外國人看到真實的中國文化。「一舉一動都有傭人過來伺候，是一種很高雅的生活。」賴聲川說。

在美國多族裔文化碰撞與融合的大背景下，英文版「紅樓夢」歌劇被賦予縮小中西文化隔閡，推廣戲劇文化的意義，對此賴聲川的心態是輕鬆的：「現在美國看戲的都是老年人，年輕人崇拜詹姆斯、科比很合理，因為戲劇沒有可以崇拜的。」賴聲川說，「這一套東西還得看命運如何，因為什麼東西都是有運的。」

紅樓夢英文歌劇劇照。（主創團隊提供）
紅樓夢英文歌劇劇照。（主創團隊提供）
紅樓夢英文歌劇劇照。（主創團隊提供）
紅樓夢英文歌劇劇照。（主創團隊提供）
賴聲川將在在舊金山歌劇院，推出英文紅樓夢。（主辦單位提供）
賴聲川將在在舊金山歌劇院，推出英文紅樓夢。（主辦單位提供）

歌劇 舊金山 灣區

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