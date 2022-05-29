聖荷西新規 接受刑事調查官員不得接觸公眾

聖荷西警局局長馬塔。（取自聖荷西市警察局官網）

根據聖荷西 市長李卡多(Sam Liccardo)的建議，聖荷西市警察 局與市經理辦公室27日合作修訂政策，凡聖荷西被刑事指控的官員和雇員將不再與公眾接觸，直到完成初步調查，以便保護公眾免受疑似行為不端的城市雇員的騷擾。

警察局局長馬塔（Anthony Mata）解釋說，「這些修訂，反映了我們對預防發生類似事件的堅定承諾。立即採取行動與城市經理辦公室合作，是在確保在最高級別和最緊迫情況下，我們可以阻止官員或雇員與公眾接觸的決定。保護公眾是最重要的，這就是這項政策的目的。」

此前，32歲聖荷西警察多明格茲在12日前往一棟民宅執勤時，竟在現場做出自慰舉動。2018年，47歲的前聖荷西警察格里藉職務之便，向民眾索賄或性騷擾 ，被判處35年監禁。由於之前的政策並未對這種情況做出明確規範，涉事的兩名聖荷西警察在調查期間，仍然從事面向公眾的工作，對公眾有潛在的威脅。

聖荷西市長李卡多曾在23日建議，讓獨立警察調查員 (IPA)、城市經理和調查員協同工作，審查不當行為，讓聖荷西警局和市府積極響應各類事件。他還就政策的變更提出建議，以更好地保護公眾。建議內容包括涉事雇員何時暫停其面向公眾的工作，以及何時加速對涉嫌不當行為的調查。

此次修訂的政策，明確規定了刑事指控的觸發因素，這些指控會立即將被指控的員工置於行政假，直到初步調查完成。這些觸發因素包括犯罪，比如涉嫌性行為不端、毆打、盜竊或賄賂等。對於官員和雇員的其他不當行為指控，警局和市經理辦公室將根據具體情況進行考慮。在審查完成後，警察局長或市經理辦公室將酌情決定是否將雇員休行政假、重新分配工作任務，但也有可能繼續允許該雇員執行當前任務。

李卡多高興地表示，「感謝警察局長和城市經理迅速採取行動，以確保我們在調查城市雇員不當行為的指控時，不會使社區成員遭受任何傷害。」