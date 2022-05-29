我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

Tesla連出事 車管局不吭聲全因FSD？

編譯組／綜合報導
加州車管局長戈登對調查Tesla的Full Self-Driving（FSD）輔助駕駛系統，是否有潛在風險，一年後車管局仍然悶不作聲。（加州車輛管理局網站）
加州車管局長戈登對調查Tesla的Full Self-Driving（FSD）輔助駕駛系統，是否有潛在風險，一年後車管局仍然悶不作聲。（加州車輛管理局網站）

加州議會2021年5月要求車輛管理局（DMV），調查Tesla的Full Self-Driving（FSD）輔助駕駛系統是否有潛在風險，但是一年過去了，車管局至今仍然悶不作聲。車管局長戈登（Steve Gordon）拒絕所有媒體訪問，當洛杉磯時報跑去要州長紐森給個說法時，紐森幕僚又推說車管局才能給答案，因此州府沒有答案就是沒有答案。

但當網路瘋傳，特斯拉全美各地失誤畫面之際，在南加人周遭的新港灘12日又傳出三死多傷的特斯拉事故，最初發起調查提案的參議會運輸委員會主席岡薩雷茲（Lena Gonzalez） 終於忍不下去了，正因為車管局毫無動作，又對議員訊問置之不理，因此她考慮啟動立法聽證程序。然而車管局對洛時的答案還是一樣，「調查仍在進行，有了結論會答覆」。

但當洛時汽車線記者Russ Mitchell深入追蹤後卻發現，原因很可能只是一個小小的法律漏洞。特斯拉售價1萬2000元的Full Self-Driving（FSD系統），雖然創辦人馬斯克（Elon Musk）一直宣揚就是全自駕系統，但在DMV定義中，卻只是「輔助系統」，使用時必須有駕駛輔助，才能避免意外。

因此，當其他定義為自動駕駛（autonomous-driving system）的廠商，如Waymo、Cruise、Argo、Motional、Zoox，不僅啟動時必須有專業試車員在場，而且每當系統失誤時，還必須鉅細靡遺向車管局通報，但定義為輔助系統的FSD，卻得以不受車管局監督，這也就是雖然特斯拉事故頻傳，但車管局卻不敢動作的原因。

洛時取得的文件顯示，局長戈登在2022年1月給參議員岡薩雷茲的信中坦承，因為FSD系統法律上必須有人力引導，因此車管局無法以自駕車規定要求並介入。但四個月過去了，戈登當初承諾的「再檢視特斯拉適法性」依舊沒有下文，因此最終才會導致岡薩雷茲與媒體大動肝火。

車管局 特斯拉 自駕車

上一則

蓮生活佛發表新書如夢如幻

下一則

陳果仁事件40周年 專家：亞裔團結 才能抵制仇恨犯罪

延伸閱讀

加州州長紐森COVID-19檢測呈陽性暫時隔離

加州州長紐森COVID-19檢測呈陽性暫時隔離
美國第1季豪華電動車逐步上升 特斯拉依然是絕對王者

美國第1季豪華電動車逐步上升 特斯拉依然是絕對王者
特斯拉跨界 要在美開24hr餐廳

特斯拉跨界 要在美開24hr餐廳
特斯拉上海產能 恢復疫前水平 日產量2600輛

特斯拉上海產能 恢復疫前水平 日產量2600輛
為遊民找家遇阻 紐森批「不要在我後院」心態

為遊民找家遇阻 紐森批「不要在我後院」心態

熱門新聞

高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

2022-05-22 19:12
華人彭一玲在沙加緬度酒店開會。有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

2022-05-25 19:00
失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

2022-05-24 14:20
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
現在正值鰣魚季，也是灣區釣魚愛好者的狂歡季。（記者陳爍嘉╱攝影）

鰣魚季到了 灣區釣魚愛好者狂歡

2022-05-25 02:12
針對德州小學大規模槍擊案，金州勇士教頭柯爾情緒激動，呼籲採取措施控槍。（視頻截圖）

勇士教頭柯爾怒斥拒控槍參議員：把權力欲望置於人命之上

2022-05-25 13:06

超人氣

更多 >
西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握