我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

金山加大團隊 參與研製新冠「通用」疫苗 對抗未來變種

編譯組／灣區綜合電
舊金山科學團隊研究指出，關鍵長期目標是創造可對抗未來病毒變種的更通用疫苗。(美聯社)
舊金山科學團隊研究指出，關鍵長期目標是創造可對抗未來病毒變種的更通用疫苗。(美聯社)

舊金山科學家團隊新研究引發有關新Omicron特異性新冠疫苗、是否對下一個秋季疫情有效的疑問，因為病毒快速發展、罹病風險可能將飆升。

研究發表在「自然」(Nature)雜誌，提供更多證據，表明聯邦政策制定者必須做出困難選擇：目前疫情是否應改變？若是，如何做出改變？

由於時間緊迫，計畫必須於下個月做出決定。目前美國正處於新Omicron變種亞型相關的新一波感染，自2月以來，已出現平均一天有超過10萬5000新病例的情況。美國所有新病例中，估計有58%與具有超級傳染力的BA.2.12.1 Omicron變種病毒有關，正在接種疫苗與先前感染人群中迅速傳播。

舊金山加大感染疾病專家與微生物學家邱華彥(Dr. Charles Chiu)參與這項計畫，表示應該嘗試設計能對許多變種病毒提供廣泛保護的疫苗。他對Omicron疫苗是否對未來出現新變種病毒有效，感到懷疑。

舊金山加大團隊發現，感染原始株新冠Omicron病毒、稱之為「BA.1」的未接種疫苗者，無法免受其他新冠病毒株的感染。

格萊斯頓病毒學研究所(Gladstone Institute of Virology)主任、新研究報告共同資深作者歐特(Dr. Melanie Ott)表示，在未接種人口中，感染Omicron可能大致相當於接種一針疫苗，針對新冠病毒提供一點保護，但範圍並不廣泛。

這代表著Omicron疫苗可能對未來變種病毒株提供保護不佳，無論是新一代Omicron或其他將盛行的其他病毒。她說，Omicron免疫無法對抗新變種病毒。

疫苗製造商輝瑞(Pfizer)正在測試專門針對Omicron BA.1的加強劑與主要疫苗的功效。也政策是二價與多價疫苗，意味著它們是針對不同病毒株。莫德納(Moderna)正在測試mRNA疫苗的兩個版本。一個是專門針對Omicron BA.1、另一個是二價疫苗。相關疫苗配方決定，將由FDA於6月28日會議後提出。

為何先前感染Omicron無法幫助抵禦未來的感染？歐特指出兩個可能原因。首先，Omicron導致較輕疾病，可能產生較輕的免疫力。其次，Omicron新亞型病毒基因不同，它們突變會改變一種稱為「L452」的關鍵氨基酸，有助於躲避免疫。

令人擔憂的是，因為估計約有40-50%美國人已感染原始Omicron BA.1病毒。若沒有疫苗額外保護，他們容易再次感染。

相較之下，舊金山加大免疫學家羅恩(Nadia Roan)表示，接種疫苗者「突破性」(breakthrough)感染更好，有較高保護。這是所謂「混和免疫」(hybrid immunity)，集合最初疫苗與隨後的Omicron感染，可能有助對抗未來的變種病毒。

接種疫苗者的突破性感染越趨普遍。在Omicron之前，僅佔1%。現在即使是已打了四針者，可正在經歷感染。這可能因為這些新亞型病毒正在逃脫對疫苗的免疫力，而這些疫苗是圍繞最初Alpha變種病毒建構。

每一代變種病毒都勝過前一代：BA.2的傳染率提高30%，超越BA.1。「斯克里普斯研究轉化研究所」(Scripps Research Translational Institute)主任托波爾(Dr. Eric Topol)表示，目前的BA.2.12.1的傳染力比BA.1高出25%。可預見BA.2.12.1將於未來數天與數周內，進一步在全美成為主導地位。還有待觀察BA.4及BA.5是否可超越BA.2.12.1。

基於它的迴避性，BA.2.12.1幾乎看起來是不同病毒。新加坡杜克-新加坡國立大學醫學院蝙蝠冠狀病毒研究員Linfa Wang表示，它應被稱為SARS-3。科學家安德森(Kristian Andersen)告訴「科學」(Science)雜誌，儘管不知未來變種看起來如何，但可能會越來越有能力免疫逃脫。

舊金山加大團隊表示，關鍵長期目標是創造一種更通用疫苗，可對抗所有未來病毒變種。將針對結構中不會隨時間發生突變的進化「保守」(conserved)點。發現免疫力下降的原因與如何讓保護力持久，也相當重要。

疫苗 Omicron 變種病毒

上一則

比爾蓋茲談疫情：下波極可能在亞、非洲爆發

下一則

史丹福大學視頻演講 烏克蘭總統促傳播俄烏戰爭真相

延伸閱讀

挑戰口罩疫苗令遭停職 洛縣警蔡瀚青選州參議員

挑戰口罩疫苗令遭停職 洛縣警蔡瀚青選州參議員
加州州長紐森COVID-19檢測呈陽性暫時隔離

加州州長紐森COVID-19檢測呈陽性暫時隔離
聲援郭彥均 柯文哲：今天你不說話 明天你說不了話

聲援郭彥均 柯文哲：今天你不說話 明天你說不了話
華埠服務中心為5-11歲兒童接種新冠疫苗補強針

華埠服務中心為5-11歲兒童接種新冠疫苗補強針
芝染疫升至高風險 強烈建議戴口罩 盡快打補強針

芝染疫升至高風險 強烈建議戴口罩 盡快打補強針

熱門新聞

高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

2022-05-22 19:12
華人彭一玲在沙加緬度酒店開會。有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

2022-05-25 19:00
失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

2022-05-24 14:20
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
現在正值鰣魚季，也是灣區釣魚愛好者的狂歡季。（記者陳爍嘉╱攝影）

鰣魚季到了 灣區釣魚愛好者狂歡

2022-05-25 02:12
針對德州小學大規模槍擊案，金州勇士教頭柯爾情緒激動，呼籲採取措施控槍。（視頻截圖）

勇士教頭柯爾怒斥拒控槍參議員：把權力欲望置於人命之上

2022-05-25 13:06

超人氣

更多 >
西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握