金山加大團隊 參與研製新冠「通用」疫苗 對抗未來變種

舊金山科學團隊研究指出，關鍵長期目標是創造可對抗未來病毒變種的更通用疫苗。(美聯社)

舊金山科學家團隊新研究引發有關新Omicron 特異性新冠疫苗 、是否對下一個秋季疫情有效的疑問，因為病毒快速發展、罹病風險可能將飆升。

研究發表在「自然」(Nature)雜誌，提供更多證據，表明聯邦政策制定者必須做出困難選擇：目前疫情是否應改變？若是，如何做出改變？

由於時間緊迫，計畫必須於下個月做出決定。目前美國正處於新Omicron變種亞型相關的新一波感染，自2月以來，已出現平均一天有超過10萬5000新病例的情況。美國所有新病例中，估計有58%與具有超級傳染力的BA.2.12.1 Omicron變種病毒 有關，正在接種疫苗與先前感染人群中迅速傳播。

舊金山加大感染疾病專家與微生物學家邱華彥(Dr. Charles Chiu)參與這項計畫，表示應該嘗試設計能對許多變種病毒提供廣泛保護的疫苗。他對Omicron疫苗是否對未來出現新變種病毒有效，感到懷疑。

舊金山加大團隊發現，感染原始株新冠Omicron病毒、稱之為「BA.1」的未接種疫苗者，無法免受其他新冠病毒株的感染。

格萊斯頓病毒學研究所(Gladstone Institute of Virology)主任、新研究報告共同資深作者歐特(Dr. Melanie Ott)表示，在未接種人口中，感染Omicron可能大致相當於接種一針疫苗，針對新冠病毒提供一點保護，但範圍並不廣泛。

這代表著Omicron疫苗可能對未來變種病毒株提供保護不佳，無論是新一代Omicron或其他將盛行的其他病毒。她說，Omicron免疫無法對抗新變種病毒。

疫苗製造商輝瑞(Pfizer)正在測試專門針對Omicron BA.1的加強劑與主要疫苗的功效。也政策是二價與多價疫苗，意味著它們是針對不同病毒株。莫德納(Moderna)正在測試mRNA疫苗的兩個版本。一個是專門針對Omicron BA.1、另一個是二價疫苗。相關疫苗配方決定，將由FDA於6月28日會議後提出。

為何先前感染Omicron無法幫助抵禦未來的感染？歐特指出兩個可能原因。首先，Omicron導致較輕疾病，可能產生較輕的免疫力。其次，Omicron新亞型病毒基因不同，它們突變會改變一種稱為「L452」的關鍵氨基酸，有助於躲避免疫。

令人擔憂的是，因為估計約有40-50%美國人已感染原始Omicron BA.1病毒。若沒有疫苗額外保護，他們容易再次感染。

相較之下，舊金山加大免疫學家羅恩(Nadia Roan)表示，接種疫苗者「突破性」(breakthrough)感染更好，有較高保護。這是所謂「混和免疫」(hybrid immunity)，集合最初疫苗與隨後的Omicron感染，可能有助對抗未來的變種病毒。

接種疫苗者的突破性感染越趨普遍。在Omicron之前，僅佔1%。現在即使是已打了四針者，可正在經歷感染。這可能因為這些新亞型病毒正在逃脫對疫苗的免疫力，而這些疫苗是圍繞最初Alpha變種病毒建構。

每一代變種病毒都勝過前一代：BA.2的傳染率提高30%，超越BA.1。「斯克里普斯研究轉化研究所」(Scripps Research Translational Institute)主任托波爾(Dr. Eric Topol)表示，目前的BA.2.12.1的傳染力比BA.1高出25%。可預見BA.2.12.1將於未來數天與數周內，進一步在全美成為主導地位。還有待觀察BA.4及BA.5是否可超越BA.2.12.1。

基於它的迴避性，BA.2.12.1幾乎看起來是不同病毒。新加坡杜克-新加坡國立大學醫學院蝙蝠冠狀病毒研究員Linfa Wang表示，它應被稱為SARS-3。科學家安德森(Kristian Andersen)告訴「科學」(Science)雜誌，儘管不知未來變種看起來如何，但可能會越來越有能力免疫逃脫。

舊金山加大團隊表示，關鍵長期目標是創造一種更通用疫苗，可對抗所有未來病毒變種。將針對結構中不會隨時間發生突變的進化「保守」(conserved)點。發現免疫力下降的原因與如何讓保護力持久，也相當重要。