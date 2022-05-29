女性罹「長新冠」後遺症 機率高男性1倍

研究發現，女性長期新冠患者約比男性高出一倍，曾有沮喪、焦躁等心理問題的人，也較容易罹患長期新冠。（美聯社）

根據遺傳學公司23andMe對10萬名以上新冠存活者所做的研究，引發種種衰弱綜合症的長期新冠(long Covid)，有其生物學方面的原因。研究顯示，這些生物學證據的說服力愈來愈強。

所謂長期新冠，即新冠後遺症。據世界衛生組織2021年10月公布的臨床定義，這些症狀通常發生在已確診或可能被新冠病毒感染的人身上，通常在染疫後3個月內出現、持續至少2個月，並且無法由其他診斷解釋。

23andMe從其做過遺傳測試的顧客收集調查結果，研究何種身體狀況容易引發新冠後遺症。長期新冠症狀包含範圍極廣，包括腦霧、長期疲倦、身體疼痛、喪失味覺與嗅覺等。

研究發現，女性長期新冠患者約比男性高出一倍，曾有沮喪、焦躁等心理問題的人，也較容易罹患長期新冠。罹患多發性硬化症(multiple sclerosis)、類風濕關節炎(rheumatoid arthritis)等自身免疫疾病(autoimmune disease)患者也較容易感染長期新冠。罹患心臟疾病、糖尿病 ，以及心臟代謝疾病(cardiometabolic diseases)者，感染長期新冠的機率也比一般人高出一倍。

聯邦疾病防治中心 (CDC)公布的研究調查結果指出，約有五分之一成年新冠患者出現長期新冠現象。另全國衛生研究院(National Institues of Health)曾估計，三分之一新冠存活者檢測 陰性後，仍會出現一些後遺症。23andMe的調查與兩個機構評估相去不遠。另外，23andMe研究顯示，接種新冠疫苗有助於防止長期新冠發生。

23andMe調查的具體數字顯示，長期新冠患者中，34%有腦霧現象，28%出現慢性疲勞問題，24%呼吸短促，10%至14%患者喪失嗅覺、身體疼痛、肌肉鬆散無力、喪失味覺、頭痛，7%至9%患者出現睡眠困難、咳嗽、胸痛、掉頭髮、焦躁等健康問題。

全國衛生研究院將長期新冠列為最需重視的健康問題，並投入11億5000萬元研究，然而至今為止，長期新冠治療成效仍不明顯。

主導23andMe研究的專家阿斯里貝洋(Stella Aslibekyan)指出，雖然男性新冠患者與感染新冠喪生人數多於女性，可是長期新冠患者中，女性比例遠高於男性，其原因可能是長期新冠一般依附於X染色體，女性有兩個X染色體，男性則只有一個。

舊金山加大長期新冠研究專家狄克斯醫師(Dr. Steven Deeks)於另一項研究中發現，27%長期新冠患者有自身免疫(autoimmunity)問題，43%有心臟代謝(cardiometabolic)相關疾病。他強調，研究發現，長期新冠很可能有其生物學相關肇因，如女性荷爾蒙、自身免疫、心臟代謝疾病等。