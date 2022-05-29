我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

女性罹「長新冠」後遺症 機率高男性1倍

編譯組／灣區綜合電
研究發現，女性長期新冠患者約比男性高出一倍，曾有沮喪、焦躁等心理問題的人，也較容易罹患長期新冠。（美聯社）
研究發現，女性長期新冠患者約比男性高出一倍，曾有沮喪、焦躁等心理問題的人，也較容易罹患長期新冠。（美聯社）

根據遺傳學公司23andMe對10萬名以上新冠存活者所做的研究，引發種種衰弱綜合症的長期新冠(long Covid)，有其生物學方面的原因。研究顯示，這些生物學證據的說服力愈來愈強。

所謂長期新冠，即新冠後遺症。據世界衛生組織2021年10月公布的臨床定義，這些症狀通常發生在已確診或可能被新冠病毒感染的人身上，通常在染疫後3個月內出現、持續至少2個月，並且無法由其他診斷解釋。

23andMe從其做過遺傳測試的顧客收集調查結果，研究何種身體狀況容易引發新冠後遺症。長期新冠症狀包含範圍極廣，包括腦霧、長期疲倦、身體疼痛、喪失味覺與嗅覺等。

研究發現，女性長期新冠患者約比男性高出一倍，曾有沮喪、焦躁等心理問題的人，也較容易罹患長期新冠。罹患多發性硬化症(multiple sclerosis)、類風濕關節炎(rheumatoid arthritis)等自身免疫疾病(autoimmune disease)患者也較容易感染長期新冠。罹患心臟疾病、糖尿病，以及心臟代謝疾病(cardiometabolic diseases)者，感染長期新冠的機率也比一般人高出一倍。

聯邦疾病防治中心(CDC)公布的研究調查結果指出，約有五分之一成年新冠患者出現長期新冠現象。另全國衛生研究院(National Institues of Health)曾估計，三分之一新冠存活者檢測陰性後，仍會出現一些後遺症。23andMe的調查與兩個機構評估相去不遠。另外，23andMe研究顯示，接種新冠疫苗有助於防止長期新冠發生。

23andMe調查的具體數字顯示，長期新冠患者中，34%有腦霧現象，28%出現慢性疲勞問題，24%呼吸短促，10%至14%患者喪失嗅覺、身體疼痛、肌肉鬆散無力、喪失味覺、頭痛，7%至9%患者出現睡眠困難、咳嗽、胸痛、掉頭髮、焦躁等健康問題。

全國衛生研究院將長期新冠列為最需重視的健康問題，並投入11億5000萬元研究，然而至今為止，長期新冠治療成效仍不明顯。

主導23andMe研究的專家阿斯里貝洋(Stella Aslibekyan)指出，雖然男性新冠患者與感染新冠喪生人數多於女性，可是長期新冠患者中，女性比例遠高於男性，其原因可能是長期新冠一般依附於X染色體，女性有兩個X染色體，男性則只有一個。

舊金山加大長期新冠研究專家狄克斯醫師(Dr. Steven Deeks)於另一項研究中發現，27%長期新冠患者有自身免疫(autoimmunity)問題，43%有心臟代謝(cardiometabolic)相關疾病。他強調，研究發現，長期新冠很可能有其生物學相關肇因，如女性荷爾蒙、自身免疫、心臟代謝疾病等。

聯邦疾病防治中心 檢測 糖尿病

上一則

2男持刀鬥毆勸阻無效 遭舊金山警察射殺 檢方將調查

下一則

比爾蓋茲談疫情：下波極可能在亞、非洲爆發

延伸閱讀

大華府健康講座 5/31談新冠應對

大華府健康講座 5/31談新冠應對
紐約市府免費發新冠護理包 可送貨到府

紐約市府免費發新冠護理包 可送貨到府

洛新增6245確診 新冠後遺症嚴重

洛新增6245確診 新冠後遺症嚴重
研究：新冠長期症狀可達15個月

研究：新冠長期症狀可達15個月
CDC研究：1/5成年確診者患「長新冠」影響多種器官

CDC研究：1/5成年確診者患「長新冠」影響多種器官

熱門新聞

高嘉雯失聯已經一周，家人非常焦急。（社區供圖）

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

2022-05-22 19:12
華人彭一玲在沙加緬度酒店開會。有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

2022-05-25 19:00
失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

2022-05-24 14:20
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
現在正值鰣魚季，也是灣區釣魚愛好者的狂歡季。（記者陳爍嘉╱攝影）

鰣魚季到了 灣區釣魚愛好者狂歡

2022-05-25 02:12
針對德州小學大規模槍擊案，金州勇士教頭柯爾情緒激動，呼籲採取措施控槍。（視頻截圖）

勇士教頭柯爾怒斥拒控槍參議員：把權力欲望置於人命之上

2022-05-25 13:06

超人氣

更多 >
西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握