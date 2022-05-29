比爾蓋茲談疫情：下波極可能在亞、非洲爆發

微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)表示，下一次疫情爆發的風險地帶，極可能是亞洲或非洲。（記者劉先進／翻攝）

在加州聯邦俱樂部（The Commonwealth Club）16日的在線論壇上，微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates)表示，下一次疫情 爆發的風險地帶，極可能是亞洲或非洲。因為人類入侵自然生態系統，出現氣候變化，人們食用奇異的動物，且有類似市場供應，這幾乎全發生在亞、非洲。

比爾蓋茲在最近出版的新書「如何防止下一次大流行」（How to Prevent the Next Pandemic）中，闡述了從全世界抗疫中學到什麼。依靠世界上最重要的專家知識，和他自己與蓋茲基金會對抗致命疾病的經驗，其新書向讀者展示，世界各國應如何相互合作，如何與私營部門協作，來阻止未來的疫情爆發。

比爾蓋茲說，從科學上看，人類對新冠病毒新變種的理解很薄弱，「儘管不認為會有更糟糕的事情發生，但確實有持續的感染。我接種了第四針疫苗，上周還是檢測出陽性。幸運的是，病情並不是很糟糕。」

他說，對於很少發生的疫情，人類很難做好準備，政府部門容易把本該待命的人員，調配處理其他問題。疾控中心並未保留全職工作來處理疫情。當時，對於擴大診斷新冠規模，與PCR供應商聯繫，檢測病毒樣本，政府網站確保正確的人接受測試等方面，政府都沒準備好，這才搞砸了美國防疫的首個個關鍵時期。美國應該反思，並對全球疫情監控進行適度投資 ，開發研發議程，讓人類擁有比這次抗疫更好的工具。「我在書中相當樂觀。這次疫情是悲劇。但是有一些很好的創新，我們可以在此基礎上繼續努力，以便在未來，當有疫情爆發時，會迅速做出反應，努力防止疫情擴散到全球。」

籲全球投入10億 設3000僱員抗疫

比爾蓋茲說，新書重點講述三件事，人類需要針對疫情不斷實踐。與所有國家合作，設置針對疫情藥物的研發議程。針對特別重要國家的衛生系統投資，通過修復衛生系統，有很多公平的好處，不僅幫助提高這些國家建設基礎設施，也有助於為人類提供早期預警。他希望，在全球設置3000名全職人員、每年成本10億元，防止下一次疫情。這些僱員，幫助人類演習，監督世界衛生組織，世界衛生大會等機構，給各個國家的防疫打分，「他們是否一直在練習，他們是否準備好了、該給國家多大壓力等。」

比爾蓋茲說，美國政府和他本人的基金會都擅長開支票花錢，但防疫不僅是投資，還涉及專業和數據知識，需要聯繫頂級建模師，飛到疫情爆發地，及早控制疫情傳播。「我一直在調侃的事實是，在電影中，世衛組織的很多人，飛來飛去，四處從事偉大的工作。可悲的是，他們的預算不包括這些。我們可以每年增加25%的資金，年度預算10億抗疫。富裕的國家，應願意資助這種投資，因為能幫助世界防疫，這對他們來說是一個相當便宜的保險政策。」

具體來說，基於世衛組織的區域辦事處，這3000個全職人員將分布在全球。最可能出現下一次疫情風險的地區是亞洲或非洲。因為人類入侵自然生態系統，出現氣候變化，人們食用稀奇古怪的動物，且有類似市場供應，「這種情況主要發生在非洲和亞洲，所以，下一次疫情大爆發，可能來自其中之一。」

比爾蓋茲表示，在亞洲，大多數政府相當有能力，需要得到鼓勵，並對他們為疫情的準備工作給予回饋。比如中國有了解如何進行診斷的人。他們需要確保通信鏈，能更快地把關於疫情的壞消息傳出。目前中國相當快地傳遞疫情訊息。但每一天都很重要，需爭分奪秒。在非洲和亞洲一些地區，政府沒足夠能力，這些全職人員，可以和當地人齊心協力工作。「你必須有一個團隊，一組志願者處於待命狀態。這些全職人員可以有3000人，也可以提升到1萬或1萬5000人。讓他們願意去其他國家工作，以確保在這些國家進行診斷和檢疫，否則下次疫情爆發，將很快傳遍全球。」