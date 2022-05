比爾蓋茲談疫情：下波極可能在亞、非洲爆發

微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)表示,下一次疫情爆發的風險地帶,極可能是亞洲或非洲。(記者劉先進/翻攝)

在加州聯邦俱樂部(The Commonwealth Club)16日的在線論壇上,微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates)表示,下一次疫情 爆發的風險地帶,極可能是亞洲或非洲。因為人類入侵自然生態系統,出現氣候變化,人們食用奇異的動物,且有類似市場供應,這幾乎全發生在亞、非洲。

比爾蓋茲在最近出版的新書「如何防止下一次大流行」(How to Prevent the Next Pandemic)中,闡述了從全世界抗疫中學到什麼。依靠世界上最重要的專家知識,和他自己與蓋茲基金會對抗致命疾病的經驗,其新書向讀者展示,世界各國應如何相互合作,如何與私營部門協作,來阻止未來的疫情爆發。

比爾蓋茲說,從科學上看,人類對新冠病毒新變種的理解很薄弱,「儘管不認為會有更糟糕的事情發生,但確實有持續的感染。我接種了第四針疫苗,上周還是檢測出陽性。幸運的是,病情並不是很糟糕。」

他說,對於很少發生的疫情,人類很難做好準備,政府部門容易把本該待命的人員,調配處理其他問題。疾控中心並未保留全職工作來處理疫情。當時,對於擴大診斷新冠規模,與PCR供應商聯繫,檢測病毒樣本,政府網站確保正確的人接受測試等方面,政府都沒準備好,這才搞砸了美國防疫的首個個關鍵時期。美國應該反思,並對全球疫情監控進行適度投資 ,開發研發議程,讓人類擁有比這次抗疫更好的工具。「我在書中相當樂觀。這次疫情是悲劇。但是有一些很好的創新,我們可以在此基礎上繼續努力,以便在未來,當有疫情爆發時,會迅速做出反應,努力防止疫情擴散到全球。」

籲全球投入10億 設3000僱員抗疫

比爾蓋茲說,新書重點講述三件事,人類需要針對疫情不斷實踐。與所有國家合作,設置針對疫情藥物的研發議程。針對特別重要國家的衛生系統投資,通過修復衛生系統,有很多公平的好處,不僅幫助提高這些國家建設基礎設施,也有助於為人類提供早期預警。他希望,在全球設置3000名全職人員、每年成本10億元,防止下一次疫情。這些僱員,幫助人類演習,監督世界衛生組織,世界衛生大會等機構,給各個國家的防疫打分,「他們是否一直在練習,他們是否準備好了、該給國家多大壓力等。」

比爾蓋茲說,美國政府和他本人的基金會都擅長開支票花錢,但防疫不僅是投資,還涉及專業和數據知識,需要聯繫頂級建模師,飛到疫情爆發地,及早控制疫情傳播。「我一直在調侃的事實是,在電影中,世衛組織的很多人,飛來飛去,四處從事偉大的工作。可悲的是,他們的預算不包括這些。我們可以每年增加25%的資金,年度預算10億抗疫。富裕的國家,應願意資助這種投資,因為能幫助世界防疫,這對他們來說是一個相當便宜的保險政策。」

具體來說,基於世衛組織的區域辦事處,這3000個全職人員將分布在全球。最可能出現下一次疫情風險的地區是亞洲或非洲。因為人類入侵自然生態系統,出現氣候變化,人們食用稀奇古怪的動物,且有類似市場供應,「這種情況主要發生在非洲和亞洲,所以,下一次疫情大爆發,可能來自其中之一。」

比爾蓋茲表示,在亞洲,大多數政府相當有能力,需要得到鼓勵,並對他們為疫情的準備工作給予回饋。比如中國有了解如何進行診斷的人。他們需要確保通信鏈,能更快地把關於疫情的壞消息傳出。目前中國相當快地傳遞疫情訊息。但每一天都很重要,需爭分奪秒。在非洲和亞洲一些地區,政府沒足夠能力,這些全職人員,可以和當地人齊心協力工作。「你必須有一個團隊,一組志願者處於待命狀態。這些全職人員可以有3000人,也可以提升到1萬或1萬5000人。讓他們願意去其他國家工作,以確保在這些國家進行診斷和檢疫,否則下次疫情爆發,將很快傳遍全球。」