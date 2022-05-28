屋崙商業稅改 議會通過 11月公投

市議長勵琪認為，改革屋崙商業稅，將讓小企業受益。圖為屋崙華埠。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市議會日昨的特別會議上，市議員全票通過決定，將改革屋崙商業稅為累進稅的法案放入11月選票上，給選民公投。市議長勵琪給本報的聲明中說，每年將籌集近2200萬元的新普通基金收入，以加強關鍵的城市服務，解決遊民問題，保持街道清潔和安全。

改革商業稅的法案由勵琪首次提出，市議員法夫（Carroll Fife）、盛桃（Sheng Thao）和卡爾布（Dan Kalb）聯合發起；法案希望推動改革屋崙現行的累退商業稅結構，變為累進商業稅。

根據市府資料，屋崙93%的企業每年的總收入低於100萬，雖然他們的總收入只占全市應稅總收入的18%，但在2019到2020財政年度，這些企業總共支付34%的總體商業稅，相當於其應稅總收入比率兩倍；這種不公平還體現在，屋崙剩下的7%、年總收入超過100萬的企業，占全市總收入的82%，但支付的稅款遠遠低於其份額，只占總商業稅的66%。

資料說，累進的商業稅法案將提高公平性和公正性，將稅收更新為分級稅率結構，小企業支付較少的稅收，而大企業，尤其是最大的數百萬收入的公司，支付更多的稅收。法案不會增加房東和租房者支付的稅款。

97%的屋崙企業稅收保持不變或下降，超過2萬家小企業將獲得減稅，占屋崙所有企業的39%；這包括所有零售商、餐館、雜貨店、批發商、商業和個人服務公司、酒店、汽車旅館和專業／半專業企業，其總收入不超過250萬元，所有製造商的總收入不超過100萬元。只有屋崙最大企業中的前3%將增稅，這些企業每年共有數十億元的收入，他們的利潤在疫情 期間暴漲。最高的稅率將只適用於年總收入在1億元以上的企業和年總收入超過10億元的公司的行政總部。

勵琪說，法案反映了兩年多來屋崙民選官員、各種規模的企業、工會和社區團體之間建立的共識和投入，最終的法案將是單一的、統一的，供選民在11月審議，從而避免以前的情況，即幾個相互競爭的重組 商業稅的倡議，被放在選票上。法案透過建立分層的累進結構，使稅收結構更公平和公正，賺得多的企業支付更多的錢。

預計法案將每年為重要的城市服務籌集近2200萬元的新收入，確保屋崙最小的企業得到永久性的稅收減免防，止大量的工作崗位流失，以及保持城市吸引和保留各種類型和規模的企業的能力。

不過，對於是否能留住企業，數個大公司發言人意見不同；舊金山紀事報報導，太平洋瓦電（PG&E）的一位發言人表示，提案將納稅負擔置於大公司身上，並可能導致它們離開屋崙。