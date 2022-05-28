金山疫情前期人口流失率6.3% 全美居冠

舊金山疫情前期人口流失比率在全美大城市中居冠。(Getty Images)

根據新公布人口普查 數據，在疫情 前期，舊金山 人口流失比率在全美大城市中居冠。這個現象凸顯了舊金山在轉變為遠距工作期間，城市是如何被清空。2020年7月至2021年期間，舊金山共約流失5萬4813人、占總人口6.3%。

數據顯示，疫情發生的一年時間裡，抹去了十年來由科技推動的舊金山人口繁榮：2021年7月舊金山居民人數有81萬5201人，是自2010年以來最低水平。

紐約人口流失比率則在全美排名第二，流失3.5%居民或約超過30萬5000人。全國人口最稠密的縣為曼哈頓，也是人口嚴重流失打擊最嚴重的地區，流失6.6%比率人口。

灣區其他城市人口流失情況也在全美名列前茅：德利市人口流失3.2%口、紅木城減少3%居民人數、聖馬刁、庫比蒂諾、南舊金山皆分別流失3%的人口比率。

波士頓與華府居民人口數量也下降近3%。美國15個人口最多的城市中，有九個城市出現人口流失現象。

其中，包括灣區最大城市聖荷西，人口下降2.7%，是自2013年以來首次降至100萬人以下。不過，它仍是全國第十大人口最多的城市，擁有98萬3489名居民。德州奧斯汀是加州居民與公司在疫情期間的熱門遷移之地，儘管其郊區吸引人口移入，但僅增加1056人、總人口為96萬4177人，仍是全美人口排名第11大城市。

專家表示，灣區高住房成本與遠程辦公政策，特別是針對科技產業，皆為推升疫情期間人口外移的因素，居民欲尋求更便宜房屋與更多空間。幾乎所有加州沿岸城市都流失人口，較可負擔的中谷與內陸帝國(Inland Empire)則見到更多人口遷進。

3月公布人口普查數據顯示，外移城市附近地區是舊金山人口流失的主要原因，有5萬6000人搬出舊金山。然而，有跡象表明，離開舊金山的人越來越少，有些人則又搬回城內。郵政服務更改地址服務申請數量在去年夏天有所減少，由於公司要求員工重返辦公室，公寓租金正在反彈。

與人口普查局計算人口方法不同的加州人口估計報告，舊金山人口於2022年初有84萬2754人，比前一年減少0.8%。