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「永遠的華埠」攝影展 陳煐傑、李敏雄、潘育川用快門說華裔故事

記者李怡／舊金山報導
「永遠的華埠」攝影展開幕式現場。（記者李怡／攝影）
「永遠的華埠」攝影展開幕式現場。（記者李怡／攝影）

由美化華埠行動委員會（Be Chinatown）主辦的「永遠的華埠」三人攝影作品聯展，27日午間在舊金山華埠新杏香酒樓舉辦開幕式，展期一個月。策展人李敏雄表示，華埠沉澱了太多的故事和歷史，單單只是文字無法承載，攝影師願用快門，講述一個個鮮活的故事。

三名參展攝影師陳煐傑、李敏雄、潘育川分別移民舊金山灣區多年，一直保持用鏡頭記錄生活的習慣。此次作品展體現他們對疫情期間華埠生活的變化與觀察，帶領看展民眾一起回顧疫情前後的生活記憶。

陳煐傑為資深媒體人，獨自遊走華埠街頭巷尾，用影像探索歷史、當下、未來。他的參展主題為「記者鏡頭下的舊金山」，參展作品十多幅，為上世紀80、90年代的紀錄及疫情期間拍攝的作品。

李敏雄為資深攝影家、策展人，移民美國十多年，就是希望用鏡頭追尋爺爺在華埠的足跡。他一直用鏡頭關注華埠的故事，疫情期間連續三年用鏡頭記錄華埠故事，完成了大型攝影展覽「華埠日記」。還共同創辦非牟利公共藝術項目：「藝術驛站」灣區藝術家的家園。本次參展主題為「百年華埠」，參展作品十多幅。

三位參展攝影師獲加州財長馬世雲(右一)表彰。左二為前加州眾議員朱感生。（記者李怡...
三位參展攝影師獲加州財長馬世雲(右一)表彰。左二為前加州眾議員朱感生。（記者李怡／攝影）

潘育川，當代藝術家、策展人、資深美術教育工作者，他用手機拍攝手繪插圖的形式，每天記錄疫情下的心情。參展裝置藝術作品「一個居家避疫藝術家的456天」。

「突如其來的世紀疫情，人類終於停止了或永無休止、或狂奔的腳步。」潘育川說，藝術家也不例外；他們停止了外出寫生、停辦畫展，內心充滿憂鬱。於是潘育川嘗試以攝影與插畫為主導的行為藝術，從2020年3月政府宣布居家避疫開始，每天創作一幅作品。春去秋來，在希望和失望下，他一共創造了456幅故事作品，等到了疫後重生的今天。

圖為前來觀看攝影展的民眾。（記者李怡／攝影）
圖為前來觀看攝影展的民眾。（記者李怡／攝影）

華埠 疫情 攝影

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