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舊金山地檢處受害者服務 新增亞太裔部門

記者王子涵／舊金山報導
李蕙儀表示，語言協助是關注重點。（本報檔案照片）
李蕙儀表示，語言協助是關注重點。（本報檔案照片）

舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）25日宣布，地檢處受害者服務部（Victim Services Division）將成立專門服務亞太裔社區的分部，由林保羅醫生（Dr. Paul Lam）領導，該部門將為長期以來未能得到完善公共資源支持的亞太裔社區提供支援。

博徹思表示，地檢處近年來透過增加多語言服務項目，來擴大對亞太裔社區的支持；他說：「亞太裔社區長期以來面臨服務資源不足等問題，我們很榮幸能夠聘請林保羅醫生領導我們的新部門，他將為所有亞太裔受害者提供所需的服務。我還將繼續爭取為所有受害者能得到創傷康復的診療機會，幫助他們盡快康復。」

林保羅擁有超過19年的臨床心理學執照，現擔任舊金山公共衛生局行為健康服務部，成人及長者護理項目經理，主要負責監督密集病例管理。林保羅一向致力於服務灣區的亞太裔社區，他出生成長在香港，2002年獲得臨床心理學博士學位，他所開設的診所提供亞太裔家庭心理健康服務。

亞洲法律聯會著名律師及聯合創始人美波（Dale Minami）表示，博徹思當選前，受害者服務部只有一名會說粵語的專員為整個舊金山市服務，而華人人口超過總人口的25%；「在反對仇恨亞裔期間，博徹思不僅聘用華裔李蕙儀作為服務部門主管，還進一步擴大地檢處受害者服務部門的規模，他們的努力是及時且至關重要。」美波認為， 博徹思恢復性司法（Restorative Justice）的倡議，是減少犯罪、保護亞太裔社區穩定的最佳政策。

地檢處受害者服務部主管李蕙儀說：「過去一年，我們看到一些因槍枝暴力而失去孩子的母親和受到暴力襲擊的亞裔長者，因語言障礙無法與我們團隊建立聯繫，地檢處也無法對其進行創傷治療。我們所進行的多語言服務項目就是確保為所有的受害人服務，因為這是一個平等的機會。」

根據地檢處的數據，亞太裔人口在2020年占全市人口34%以上，是舊金山第二大族裔，但受害者服務部所服務的8673名受害者中只有16%是亞太裔，是該部門服務人數最少的群體。地檢處表示，亞太裔部門的成立將解決服務差距，更好地服務社區。

舊金山 亞裔 灣區

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