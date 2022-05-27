多族裔社區發起反罷免博徹思 「別被不實言論煽動」

多族裔社區組織發起反對罷免博徹思運動，稱不要被不實言論煽動和誤導。（記者李怡/攝影）

即將面臨罷免 選舉、且民調數字不利的舊金山 地檢長博徹思（Chesa Boudin），26日下午與舊金山市多個族裔社區領袖在Landmark大教堂召開媒體會議，提醒舊金山居民，要謹防分裂舊金山社區的罷免行動，不要聽信煽動民眾情緒的罷免言論，避免被誤導。前舊金山市議員李麗嫦、退休法官鄧孟詩、以及多個族裔社區代表到場站台支持。博徹思說，罷免支持陣營扭曲真實訊息，製造眾多謊言，以達到政治意圖。

舊金山市退休法官鄧孟詩表示：「一直以來沒有像博徹思這樣的一位地檢官，切實為社區民眾考慮，為亞裔社區考慮，提供語言服務與切實的幫助給民眾。罷免組織者的言行實屬不顧舊金山民眾的利益，提倡罷免的人出發點並不是為了社區安全。」

「他們透過散布不實信息去分化整個舊金山，大灑共和黨人士有份捐獻的款項去誤導選民。我支持博徹思是因為他將真正能把解決社區治安及修復社區的改革放到首位，同時改善對罪案受害者的支援，確保我們社區能真正實現法律面前，人人平等。」

民權領袖及華人權益促進會創辦人之一謝國器在會上中說：「攻擊博徹思的謊言有如雨後春筍，所以他花了很多時間去研究罷免人士提出的理據，但發現他們的指控完全與事實不符。罷免的推手為求達到目的，不會在意他們說的事正確與否。作為舊金山的民眾一定要提高警醒，要有獨立和清晰的判斷力，不要為不實的罷免言論所蒙蔽。」

博徹思說：「反對罷免運動之所以能得到多個具公信力的機構、領袖、及主流媒體的支持，包括舊金山市民主黨 中央委員會、白蘭民主黨協會、社區住客聯會、華人進步會政治行動組、州眾議員丁右立、前市市議會主席余鼎昂等，是因為他們知道，要團結一致，方可抵禦罷免推手煽動的恐慌，這些人企圖分化我們的社區。大家要同心，舊金山市才可能向前不斷進步。」

出席會議的還有全國有色人種協進會(NAACP) 舊金山分會主席布朗牧師(Amos Brown)、舊金山市民主黨協會副主席及政策主任Anabel Ibanez、舊金山市聯合教師工會代表、以及第五區居民同時是罪案受害者Rico Hamilton。