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國殤長周末 灣區可望迎疫後最繁忙旅遊季

編譯組／灣區26日電
專家預測，今年國殤日長周末出遊的人數會去年高出許多。（美聯社）
專家預測，今年國殤日長周末出遊的人數會去年高出許多。（美聯社）

旅遊專家表示，這個國殤日（Memorial Day）長周末可能拉開自新冠疫情開始以來，灣區加州和美國最繁忙的夏季旅遊季的序幕。

非牟利旅遊組織「屋崙遊」（Visit Oakland）執行長戈梅茲（Peter Gamez）說：「從更多商業重開、人們對旅遊感到自在的角度來看，這將是自2020年以來，首個完全開放的國殤日長周末假期。」

美國汽車協會（American Automobile Association，簡稱AAA）表示，國殤日長周末旅遊通常被視為美國夏季旅遊季的開始，以目前的趨勢來看，這個長周末的旅遊似乎有望恢復到疫前熱度。

AAA預測，這個周末加州將有約500萬居民在州內旅遊，人數會比去年高出11%，其中約400萬人將開車、約52萬4000人將搭機、約27萬人將使用其他類型交通工具，例如郵輪、火車或巴士。

旅遊資訊公司Inrix預測，灣區從柏克萊Gilman Street到舊金山市政中心的80號公路路段，會是26日晚上5時45分到7時45分之間全美最塞車的地區之一。

加州公路巡警局官員表示，預料這個周末的車流量會大幅增加，因此，他們會在27日晚上6時到30日晚上11時59分這段時間「加強執法」。警員會在道路上巡邏，檢查車輛乘客是否繫好安全帶、駕駛人是否魯莽駕駛、超速、酒後或藥後開車。公路巡警局指出，去年國殤日長周末發生車禍死亡的駕駛人中，約63%是因為沒有繫安全帶死亡的。

加州公路巡警局警員安德魯斯（Mark Andrews）說：「預料舊金山和灣區這個長周末的各項活動會造成交通流量增加，我們建議駕駛人預先準備好額外的零食、飲水和足夠的耐心，來因應塞車的狀況。」

AAA表示，受到通貨膨脹加劇的影響，今年國殤日假期可能讓外出旅遊的民眾荷包大失血；除了食品、機票、汽油價格上漲，今年飯店房價也比去年高出42%，每晚平均房價約在199元到257元之間，機票價格則上漲了6%。

不過，租車價格今年反而比去年低了16%，平均每日費用為100元。去年因為防疫規定放寬，在租車業者難以滿足需求的情況下，導致租車費用大漲。

在汽油價格方面，灣區每加侖油價已突破6元，儘管消費者有怨言，但專家們不認為高油價會妨礙民眾駕車出遊。GasBuddy石油分析師德漢（Patrick De Haan）表示，每加侖6.3元的油價令人難以忍受，但這個周末不太可能有變動。

官員預測，舊金山國際機場27日可能會有約12萬人次搭機，在國殤日到勞工節之間搭機的旅客可能累計共1200萬人次，相當疫前的67%。

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