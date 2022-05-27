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續留抽籤招生？教委主席林謙悅：重新考慮

記者李怡 / 舊金山報導
洛威爾高中抽籤制再延長一年的決定，遭到家長組織抗議。 （受訪者供圖）
洛威爾高中抽籤制再延長一年的決定，遭到家長組織抗議。 （受訪者供圖）

舊金山市名校洛威爾高中（Lowell High School）近幾年因疫情影響，從傳統的按成績擇優錄招生制度改為抽籤錄取制，備受爭議。校區學監馬修斯在本周二提出將抽籤制再延長一年，立即遭到許多家長的批評與抗議；同時據媒體報導，洛威爾高中在改為抽籤錄取之後的第一年，考試獲得D和F成績的學生人數翻了三倍，抽籤或按成績擇優錄取的爭議還將持續。

面對備受爭議的局面，教委會周二會議並未就延長抽籤制的議題做出最終投票，但教委會主席林謙悅回應表示，「教委還將抽出時間詳細討論，以決定是否保留抽籤的招生制度，和學校內部整頓的事宜。」她表示，有關洛威爾高中的爭論，已經破壞校區和市民的關係，在有關學校制度方面應更多聽取社區的意見，不能重蹈覆轍。她說：「我已經決定要另行討論。教委之前被起訴並非小事，當時教委未能就相關議題給予公眾足夠的說明和解釋，因而失去社區的信任，不能允許這種情況再次發生。」

新獲市長布里德委任的學區教委徐安（Ann Hsu）也表示：「要尊重去年法庭對招生制度的裁決，當初通過這個招生改革的做法並不符合法律，應該恢復擇優錄取的收生制，不需要再討論了。」她認為，校區有足夠時間在2023-24學年恢復擇優錄取制。她表示，提升學區教育公平並沒有錯，但不能用取消洛威爾高中擇優制度的辦法，而應該重視幼稚園至三年級（K-3）的基礎教育，讓校區所有學生都打好基礎。如果能達到這一目標，學生都不必擠進洛威爾高中。」

針對將洛威爾抽籤制再延長一年的決定，家長們發起抗議，並敦促校區盡快恢復擇優錄取制。家長組織代表招霞表示，對於延長抽籤制的抗議不會輕易放棄，希望這是給教委會提供一個改進和學習的機會，可以聽取大眾的聲音，採用公平公正的錄取方式，秉承一切為了學生的宗旨，而不是出於政治目的與動機。

招生 教育 學區

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